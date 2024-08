Zkraje: Česko overturismus zatím netrápí, mohlo by ale propagovat méně známé památky

Obce v Česku se potýkají s problémy spojenými s nárůstem cestovního ruchu během letní sezony. Patří mezi ně například vyšší počet přestupků, třeba těch dopravních nebo rušení nočního klidu, vandalismus, problémy s odpadky nebo úbytkem stálého obyvatelstva v centrech. Vedení měst a obcí nyní zvažují, jestli prostřednictvím restrikcí proti přemíře turistů zakročit.

Starostka Mikulova Jitka Sobotková (ANO) není proti restrikcím, ale míní, že by s restrikcemi měla jít ruku v ruce edukace a vysvětlování, proč se to děje – a to jak návštěvníkům, tak místním. „Není jednoduché najít balanc mezi kvalitním životem místních obyvatel a tím, aby se turisté rádi vraceli a užili si zážitek,“ uvedla starostka.

Podle ředitele agentury CzechTourism Františka Reismüllera velmi záleží na samotné destinaci a konkrétním typu opatření. Některá fungují lépe než jiná, míní. V Benátkách zavedli poplatek za vstup do města a moc to nefungovalo. „Je potřeba být velmi pečlivý ve výběru opatření, pokud mají fungovat,“ dodal.