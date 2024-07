Místo argumentů zní emoce, říká Hladík o Křivoklátsku. Starostka se obává turismu

Hladík navštívil například obec Broumy, kterou podle Kohoutové o záměrech vlády nepřesvědčil, stejně tak rybáře a včelaře. „Byli jsme tak nějak donuceni založit Svazek obcí Křivoklátska, kde je v současné době 29 obcí, to je zhruba třicet tisíc obyvatel. Dále v regionu probíhala petice, kterou podepsalo přes jedenáct tisíc obyvatel. Je pravda, že jsou obce, které pravděpodobně jsou pro vyhlášení parku, možná jsou to dvě nebo tři, pořád je tu ale čtrnáct obcí, které říkají ne,“ uvedla Kohoutová.

Mnoho obyvatel se ale staví proti. „Myslím, že je důležité komunikovat. (Odpůrci) často nevyslyšeli výzvu na jednání. Zval jsem je k sobě na ministerstvo, na krajský úřad, na seminář. Musíme jezdit za starosty a místními obyvateli diskutovat. Přesto se stále setkávám s informacemi, které nejsou pravdivé. Například, že lidé nebudou moci do lesa na houby – to není pravda,“ podotkl ministr.

Podle něj je problém, že místo věcných argumentů, proč lidé nechtějí chránit více, zaznívají hlavně emoce a odpor. Osmdesát procent Čechů si Národní park Křivoklátsko přeje, uvedl Hladík s odkazem na průzkum. „Je to věc národní, nerozhodují to starostové, nerozhoduje to Poslanecká sněmovna,“ zdůraznil ministr.

Hladík naopak zmínil petici, kterou podepsalo 52 tisíc lidí, kteří si rozšíření chráněného území přejí. „Musím říct, že se to dotýká katastru šestnácti obcí, ale ani jednoho zastavěného území. Nedotýká se to vlastních obydlených území. Tam jsme vyslyšeli připomínky, máme je všechny vypořádány. Návrh zákona, který jsme připravili nejen, že vyhlašuje pátý národní park, ale také reviduje a mění principy fungování všech národních parků, což znamená, že velmi poctivě posloucháme (výtky),“ konstatoval Hladík.

Peníze pro obce

Podle Hladíka jsou to vše řešitelné věci a již dnes je turismus běžnou součástí života na Křivoklátsku. „Naopak národní park pomůže kultivovat, vytvořit infrastrukturu, jak o ní paní starostka hovořila, ať už se to týká parkování, dostupnosti služeb včetně odpadové hospodářství. Může to přinést peníze obcím,“ slibuje Hladík, stejně jako to, že ráz krajiny se nezmění.

Podle ministra existují finanční prostředky určené pro obce, v jejichž katastru jsou národní parky. V rámci některých projektů se hradila dětská hřiště, výměna veřejných osvětlení, nové chodníky, či propustné části parkovišť, upozornil Hladík.