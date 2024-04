Spor o Národní park Křivoklátsko chce Hladík rozetnout posílením hlasu obcí

Vrcholí přípravy chystaného Národního parku Křivoklátsko, pátého v Česku. Vzniknout má v nejcennější části tamní chráněné krajinné oblasti. Většina tamních radnic si to ale nepřeje. Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) proto navrhuje, že společně s vyhlášením parku by posílil pozici obcí v radách rezervací. Ty projednávají stěžejní dokumenty, jako jsou zóny nebo plány péče. Právě k nim starostové mívali výhrady.

Chystaný národní park by měl mít asi 116 kilometrů čtverečních a zahrnovat nejcennější části Křivoklátska, jako je například údolí Vůznice. Hlavně ale má chránit rozsáhlé, pestré, z větší části listnaté lesy a asi 80 druhů dřevin. Oblast se nachází uprostřed Čech, které se liší od většiny ostatních chráněných území na horách v pohraničí. „My jsme si předsevzali zřízení tohoto národního parku ve vládním prohlášení. Myslím si, že ta lokalita je unikátní a že by bylo chybou, pokud bychom nepřistoupili ke zřízení,“ prohlásil Hladík.

Posílení vlivu obcí

Odpor obcí chce Hladík překonat návrhem na posílení jejich hlasu při rozhodování o řadě aspektů fungování parku. Nově by rady národních parků měly sestávat ze dvou komor, v nichž by byli starostové a vědci. Obě komory by se musely na návrzích shodnout vždy nadpoloviční většinou hlasů přítomných. Odborníci by tak nemohli zástupce obcí tak snadno přehlasovat.

Návrh ministerstva se zabývá také přístupností chráněných území i možnostmi, jak varovat návštěvníky, pokud by jim hrozilo nebezpečí.