Meteorologové varují před náledím


před 1 hhodinou

Převážně v Čechách a na Českomoravské vrchovině se může od pátečního večera do sobotního rána tvořit náledí. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), který vydal výstrahu s nízkým stupněm nebezpečí. Podle meteorologů hrozí na neošetřených komunikacích problémy v dopravě, opatrní by měli být i chodci.

„V noci na sobotu šestého prosince se bude oblačnost místy protrhávat a budou se vytvářet četné mlhy, i mrznoucí. Vzhledem k velké vlhkosti vzduchu se při poklesu teplot pod bod mrazu bude lokálně vytvářet náledí,“ sdělil ČHMÚ.

Varování meteorologů platí od pátečních 21:00 do sobotních 9:00 pro Prahu, celý Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský a Ústecký kraj a Kraj Vysočina a pro části Středočeského, Pardubického a Jihomoravského kraje. „Při pohybu venku je třeba chodit velmi opatrně, starší nebo méně mobilní lidé by měli omezit vycházení ven. Řidičům se doporučuje sledovat dopravní zpravodajství a jezdit velmi opatrně,“ uvedl ČHMÚ.

Náledí hrozí, když zaprší a pak se ochladí, respektive když během dne taje sníh a večer začne zase mrznout. Zjednodušeně, když voda zmrzla, byla už na zemi, proto se jedná o náledí.

Pro vznik ledovky jsou naopak důležité správné podmínky už ve výšce. V atmosféře totiž musí být vrstva teplého vzduchu. Tam sněhové vločky roztají a stanou se z nich dešťové kapky. Ve studeném vzduchu se pak kapky rychle podchladí, mají teplotu pod nulou, ale už nestihnou ztuhnout.

Při dopadu na podchlazený povrch se pak taková kapka rozstříkne a rozlije do všech stran a okamžitě zmrzne. Vznikne tak tenká vrstvička průhledného ledu. Když mrznoucí déšť trvá dlouho, může mít led i několik centimetrů.

Zdroj: ČT24

