ČSÚ: Maloobchodní tržby v Česku v říjnu meziročně stouply o 2,8 procenta


před 13 mminutami|Zdroj: ČTK

Maloobchodní tržby v Česku v říjnu opět meziročně vzrostly, bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel se zvýšily o 2,8 procenta. V září to bylo po revizi rovněž o 2,8 procenta. Meziměsíčně tržby v říjnu stouply o 0,4 procenta. Data na svém webu zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

„Maloobchodní tržby se v říjnu po očištění o cenové vlivy meziročně zvýšily za prodej nepotravinářského zboží a pohonných hmot. Tržby rostly ve všech sortimentních skupinách prodejen s nepotravinářským zbožím s výjimkou prodejen s počítačovým a komunikačním zařízením. Tržby za prodej potravin meziročně poklesly, a to jak ve specializovaných, tak i v nespecializovaných prodejnách,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ Jana Gotvaldová.

Tržby za pohonné hmoty v říjnu meziročně vzrostly o 5,5 procenta a za nepotravinářské zboží o 4,3 procenta, naopak za potraviny o 0,3 procenta klesly.

V prodejnách s kosmetickými a toaletními výrobky tržby v říjnu meziročně vzrostly o 9,2 procenta, v prodejnách s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci se zvýšily o osm procent, s oděvy a obuví o 5,9 procenta, s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím o 3,6 procenta a s výrobky pro domácnost byly vyšší o půl procenta. Naopak tržby v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením o 2,8 procenta klesly.

Tržby ve specializovaných prodejnách potravin se snížily o 2,2 procenta a v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin klesly o 0,1 procenta. Tržby v nespecializovaných prodejnách s převahou nepotravinářského zboží se zvýšily o 4,7 procenta. Internetovým a zásilkovým obchodům tržby vzrostly o 7,3 procenta.

Tržby za prodej a opravy motorových vozidel v říjnu meziročně vzrostly o 4,9 procenta po zářijovém růstu o 4,4 procenta. Meziměsíčně se zvýšily o 0,4 procenta.

Analytici: Maloobchodní tržby nadále rostly umírněným tempem

Výsledek maloobchodu za říjen odpovídá očekávání analytiků. „S podporou růstu mezd a nízké nezaměstnanosti se domácnosti po inflační vlně vrátily do obchodů a maloobchod z toho samozřejmě těžil. Nicméně v posledních měsících se zdá být domácí poptávka trochu unavená,“ uvedl hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek. Brzdou růstu domácí poptávky podle něj zůstává zvýšená míra úspor.

„Míra hrubých úspor se v minulém desetiletí pohybovala mezi deseti a dvanácti procenty. Během pandemie vystoupala nad dvacet procent a od té doby se příliš nezměnila,“ doplnil Marek. Podle hlavního ekonoma Banky Creditas Petra Dufka je dalším důvodem pomalejšího růstu tržeb v maloobchodě také to, že lidé spíše než za zboží utrácí za služby.

Podle analytika Raiffeisenbank Martina Krona je ale výhled maloobchodu pro další měsíce dobrý. „Přicházejí poslední dva měsíce roku, které se pojí především s vánočními svátky a listopadovým hitem v podobě Black Friday (výprodeji k černému pátku, pozn. red.), což bývá hlavní sezona pro značnou část sektoru,“ řekl Kron. Dufek očekává, že i když třeba tržby e-shopů s ohledem na dosavadní výsledky porostou v prosinci meziročně výrazněji, celkově budou maloobchodní tržby asi tři procenta nad loňským výsledkem.

Tržby e-shopů za Black Friday meziročně vzrostly o osm procent
Ilustrační foto

Hlavní analytik společnosti Citfin Miroslav Novák poukázal na meziroční pokles tržeb za potraviny. „České domácnosti jsou v případě potravin i nadále velmi citlivé na cenu, a zatímco v případě nepotravinářského zboží lze v posledních dvou letech vidět zřetelný nárůst tržeb, tak prodeje potravin de facto stále stagnují,“ doplnil Novák. Tržby za potraviny klesly v říjnu podle ČSÚ meziročně o 0,3 procenta.

„I v rámci nepotravinářského zboží lze však najít řadu oblastí, kde se obchodníkům nedaří. Setrvale klesají tržby obchodníkům ve stáncích a na trzích, nedaří se specializovaným prodejnám s výrobky pro domácnost či specializovaným prodejnám s počítači a elektronikou. Stále více prodejů se přesouvá na internet,“ míní Novák.

Za potraviny Češi podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzy utrácejí stále stejně. „Nicméně mění skladbu nákupního košíku. Primárně častěji sahají po privátních značkách a uspořené prostředky – v průměru je privátní značka o 21 procent levnější oproti srovnatelným značkovým výrobkům – investují do nákupů vybraného zboží vyšší kvality,“ řekl Prouza.

Výběr redakce

Komise vyměřila Muskově síti X pokutu 120 milionů eur

Komise vyměřila Muskově síti X pokutu 120 milionů eur

před 7 mminutami
ČSÚ: Maloobchodní tržby v Česku v říjnu meziročně stouply o 2,8 procenta

ČSÚ: Maloobchodní tržby v Česku v říjnu meziročně stouply o 2,8 procenta

před 13 mminutami
V Pardubicích otevřeli severovýchodní obchvat města

V Pardubicích otevřeli severovýchodní obchvat města

před 30 mminutami
Ruský nálet zabil v Dněpropetrovské oblasti dvanáctiletého chlapce

Ruský nálet zabil v Dněpropetrovské oblasti dvanáctiletého chlapce

před 53 mminutami
Meteorologové varují před náledím

Meteorologové varují před náledím

před 1 hhodinou
Nová vláda by o důvěru sněmovny mohla žádat 13. ledna, uvedl Okamura

Nová vláda by o důvěru sněmovny mohla žádat 13. ledna, uvedl Okamura

11:35Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Němečtí poslanci schválili novou podobu vojenské služby

Němečtí poslanci schválili novou podobu vojenské služby

před 1 hhodinou
Advent na blátě. Příští týden půjdou teploty nad deset stupňů

Advent na blátě. Příští týden půjdou teploty nad deset stupňů

před 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Ekonomika

ČSÚ: Maloobchodní tržby v Česku v říjnu meziročně stouply o 2,8 procenta

Maloobchodní tržby v Česku v říjnu opět meziročně vzrostly, bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel se zvýšily o 2,8 procenta. V září to bylo po revizi rovněž o 2,8 procenta. Meziměsíčně tržby v říjnu stouply o 0,4 procenta. Data na svém webu zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).
před 13 mminutami

Vodárny chystají od nového roku zdražení, v průměru o inflaci

Vodárny v těchto dnech zveřejňují ceníky na příští rok. Ve většině regionů vodné a stočné zvýší, v průměru o inflaci. Domácnosti to vyjde řádově na stokoruny ročně navíc.
před 5 hhodinami

Americká vláda pozastavuje část sankcí proti ruskému Lukoilu

Americká vláda pozastavuje část sankcí proti ruskému ropnému gigantu Lukoil. Zdůvodňuje to snahou umožnit čerpacím stanicím mimo Rusko udržet provoz. O čtvrtečním oznámení Washingtonu informuje agentura AFP.
před 17 hhodinami

Minoritní akcionáři ČEZu podali žalobu na stát kvůli windfall tax

Spolek minoritních akcionářů energetické společnosti ČEZ podal žalobu na stát kvůli windfall tax. Mimořádná daň z neočekávaných zisků podle spolku menšinové akcionáře společnosti poškodila, uvedl ve čtvrtek server iRozhlas.cz.
před 20 hhodinami

Meziroční inflace zvolnila na 2,1 procenta, odhadl ČSÚ

Meziroční inflace je nejnižší od letošního dubna, v listopadu zpomalila na 2,1 procenta z říjnových 2,5 procenta. Vyplývá to z předběžného odhadu, který zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Meziměsíčně spotřebitelské ceny v listopadu klesly o 0,3 procenta. Konečnou hodnotu listopadové inflace zveřejní ČSÚ 10. prosince, v předchozích měsících její hodnotu pokaždé potvrdil.
včeraAktualizovánopřed 23 hhodinami

Během pár týdnů se vyrovnaný rozpočet nedá sestavit, říká Ševčík

Místopředseda rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Miroslav Ševčík (za SPD) mluvil ve středečním Interview ČT24 zejména o rozpočtu na rok letošní a příští. Prozradil, kterým resortům by peníze přidal, kterým naopak sebral. Opakovaně kritizoval končící vládu. Zároveň ale připustil, že vyrovnaný rozpočet se „během pár týdnů“ sestavit nedá. Také sdělil, kdy chce prý šéf hnutí ANO Andrej Babiš oznámit, jak hodlá vyřešit svůj střet zájmů. Rozhovor vedl Daniel Takáč.
včera v 12:06

Průměrná mzda reálně vzrostla o 4,5 procenta

Průměrná mzda v Česku stoupla ve třetím čtvrtletí meziročně o 7,1 procenta na 48 295 korun. Ve srovnání se stejným loňským kvartálem tak přibylo zaměstnancům ve výplatě v průměru 3194 korun. Při zohlednění inflace, která činila 2,5 procenta, mzda reálně vzrostla o 4,5 procenta, informoval na webu Český statistický úřad.
včera v 10:40

Univerzitní spin-offy sílí. Pomáhají výzkumu a míří do světového byznysu

Univerzitní firmy, takzvané spin-offy, které vysokým školám přinášejí zisk, jsou v zahraničí běžné. V tuzemsku se tento model prosazuje pomaleji. Na konferenci v Ostravě, pořádané agenturou CzechInvest, zazněly příklady úspěšných firem, které dokážou z akademického výzkumu vytvořit mezinárodně konkurenceschopný produkt i finanční přínos pro vysoké školy.
včera v 09:24
Načítání...