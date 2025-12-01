Tržby e-shopů za Black Friday meziročně vzrostly o osm procent

Ve výprodejích k černému pátku (Black Friday) utratili Češi na internetu za celý poslední listopadový týden přibližně 8,5 miliardy korun, oproti loňsku asi o osm procent více, řekl výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci (APEK) Jan Vetyška. Slevová akce Black Friday byla oficiálně v pátek 28. listopadu, obchodníci ji ale prodlužují, podle APEK většinou právě na týden.
O víkendu, kdy výprodeje vrcholily, byly tržby malých a středních e-shopů v průměru o osmnáct procent vyšší než minulý rok, řekl Jan Hospodka, ředitel společnosti Shoptet, která nabízí řešení pro tvorbu a správu internetových obchodů.
„Tudíž se tento Black Friday stal historicky rekordním. Mezi nejprodávanější kategorie patřilo například oblečení a módní doplňky, kosmetika, elektrokola, hračky a vánoční dekorace,“ doplnil Hospodka. Třeba tržby malých a středních e-shopů za oblečení a módní doplňky podle něj o uplynulém víkendu vzrostly meziročně více než dvojnásobně, tržby za kosmetiku pak o 68 procent a za elektrokola o 46 procent.
Z analýzy Hlídače shopů vyplývá, že některé e-shopy při výpočtu slevy letos častěji než v předchozích letech nezohlednily slevové kupony, které nabízely před akcí Black Friday.
„Veřejné slevové kupony jsou takové kupony, které vidí každý přímo na stránce produktu a může je okamžitě použít. Na rozdíl od běžných kuponů ve věrnostních programech jsou dostupné všem, a proto je podle pravidel České obchodní inspekce musejí e-shopy zahrnout do výpočtu nejnižší ceny za posledních třicet dní před začátkem další slevové akce,“ uvedl spoluzakladatel Hlídače shopů Jakub Balada.
„To se ale u řady produktů nestalo, takže deklarovaná sleva působila vyšší, než jaká byla ve skutečnosti,“ doplnil Balada. Hlídač shopů je projektem společností Apify, TopMonks, Keboola a hckr.studio. Sleduje vývoj cen produktů na největších českých e-shopech.
Ve vánoční sezoně roku 2025 očekávají e-shopy v Česku tržby 73,5 až 77 miliard korun, což je o pět až deset procent více než v minulém roce, řekl dříve Vetyška. Vánoční sezona, která začíná v říjnu, podle něj tvoří zhruba třetinu celoročních tržeb e-shopů. Balíkoví dopravci letos doporučují pro bezpečné doručení zásilek do Štědrého dne jejich podání nejpozději 19. prosince. Největší doručovací nápor očekávají okolo 15. prosince.