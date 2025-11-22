Dopravci se chystají na vánoční sezonu, pomáhají jim i výdejní boxy


Poslední listopadový víkend začíná advent, který pro dopravce znamená hlavní sezonu. Obchodníci lákají zákazníky i na slevy spojené s Black Friday, například depo Zásilkovny v pražských Štěrboholech teď odbaví téměř dvě stě tisíc balíků denně. Také malešické depo Balíkovny se připravuje na letošní špičku, chce proto do konce roku nabrat dalších 650 pracovníků. Podle mluvčího Kamila Chalupy Balíkovna letos odbaví nejvíc kusů 15. prosince.

Zákazníci si také oblíbili doručování do výdejních boxů. Podle Asociace pro elektronickou komerci jich je letos v Česku desetkrát více než v roce 2020. Někteří dopravci proto letos nabídli možnost zvolit si v mobilní aplikaci preferovanou alternativu doručení, začali také sdílet boxy s konkurencí.

Obchodníci doporučují spotřebitelům neotálet s nákupy, musejí totiž předat balíčky dopravcům, ideálně do pátku 19. prosince. Některé způsoby přepravy sice umožňují přijmout zásilku i v pondělí 22. prosince, šance na doručení do Štědrého dne ale už může být nižší.

Přesně před osmi dekádami ztratilo tehdejší Československo dvanáct tisíc kilometrů čtverečních území a na šest set tisíc obyvatel, když si Podkarpatskou Rus převzal Sovětský svaz. Stalo se tak po jeho hrubém nátlaku.
Strany končící vlády chtějí ve sněmovně znovu otevřít otázku dělení daňových výnosů mezi kraji. Lidovci už příslušnou novelu předložili, vychází z návrhu Asociace krajů. Plánují to i Starostové. Současným systémem se zabývá také Ústavní soud. Vzorec totiž napadla skupina senátorů, podle kterých některé regiony znevýhodňuje.
Poslední listopadový víkend začíná advent, který pro dopravce znamená hlavní sezonu. Obchodníci lákají zákazníky i na slevy spojené s Black Friday, například depo Zásilkovny v pražských Štěrboholech teď odbaví téměř dvě stě tisíc balíků denně. Také malešické depo Balíkovny se připravuje na letošní špičku, chce proto do konce roku nabrat dalších 650 pracovníků. Podle mluvčího Kamila Chalupy Balíkovna letos odbaví nejvíc kusů 15. prosince.
Reálné zkušenosti s diskriminací, rasismem i sociálním vyloučením. To ukazuje nová vzdělávací počítačová hra o postavení Romů ve společnosti. V Brně ji teď začínají testovat základní školy a zapojení romští studenti i dospělí. Finální verzi hry plánuje tým autorů z Masarykovy univerzity a Vysokého učení technického v Brně zveřejnit v říjnu 2026. Využít ji budou moct školy i veřejnost. Hra cílí hlavně na žáky osmých a devátých tříd.
Peněženky, telefony, ale i nosiče na jídlo nebo domácí mazlíčci. To jsou věci, které lidé nejčastěji zapomenou třeba ve vlacích nebo MHD a pak se objeví na webu eztraty.cz. Stránky fungují deset let a za tu dobu už evidovaly přes 180 tisíc nálezů. Více než polovina se vrátila k majiteli. Do projektu se dosud zapojilo 563 institucí a firem, mezi nimi například dopravní podniky, města nebo nemocnice.
Světelné znečištění, nazývané hovorově také jako světelný smog, je uměle vytvořené světlo, které zvyšuje přirozenou úroveň světla ve venkovním prostředí. Množství tohoto umělého světla v nočním prostředí se za posledních třicet let zvýšilo o více než sto procent. Má přitom negativní vliv na ekosystém, lidské zdraví i ekonomiku.
Vznikající vláda chce opětovně zvýšit slevy na jízdném pro studenty a seniory na 75 procent. Od nového roku to ale nestihne. Co dál, tak řeší i kraje, které se rozhodly vyšší slevu hradit ze svého na místních linkách. Podle místopředsedy hnutí ANO Karla Havlíčka by mělo osm krajů proplácet část jízdenek v této výši až do zavedení celostátní slevy, která bude stejně vysoká. Důležitý bude také postoj nového ministra dopravy, kterého má nominovat SPD.
Pravoslavná církev v Čechách požádala ministerstvo kultury o prodloužení lhůty na uhrazení dluhů vůči státu i vlastním zaměstnancům, informovala mluvčí Ivana Awwadová. Resort v říjnu vyzval církev, aby nejpozději do 24. listopadu situaci vyřešila. Pokud se jí to nepodaří, zahájí správní řízení, které může mít pro církev vážné následky. Duchovní by například přišli o možnost uzavírat církevní sňatky či zachovávat zpovědní tajemství.
