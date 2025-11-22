Dopravci se chystají na vánoční sezonu, pomáhají jim i výdejní boxy

Poslední listopadový víkend začíná advent, který pro dopravce znamená hlavní sezonu. Obchodníci lákají zákazníky i na slevy spojené s Black Friday, například depo Zásilkovny v pražských Štěrboholech teď odbaví téměř dvě stě tisíc balíků denně. Také malešické depo Balíkovny se připravuje na letošní špičku, chce proto do konce roku nabrat dalších 650 pracovníků. Podle mluvčího Kamila Chalupy Balíkovna letos odbaví nejvíc kusů 15. prosince.
Zákazníci si také oblíbili doručování do výdejních boxů. Podle Asociace pro elektronickou komerci jich je letos v Česku desetkrát více než v roce 2020. Někteří dopravci proto letos nabídli možnost zvolit si v mobilní aplikaci preferovanou alternativu doručení, začali také sdílet boxy s konkurencí.
Obchodníci doporučují spotřebitelům neotálet s nákupy, musejí totiž předat balíčky dopravcům, ideálně do pátku 19. prosince. Některé způsoby přepravy sice umožňují přijmout zásilku i v pondělí 22. prosince, šance na doručení do Štědrého dne ale už může být nižší.