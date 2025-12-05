Advent na blátě. Příští týden půjdou teploty nad deset stupňů


před 55 mminutami|Zdroj: ČT24

Bláto místo závějí, déšť místo sněhu. A teploty blížící se 15 stupňům nad nulou – to není tradiční představa adventu. Ale již za pár dní to podle předpovědi počasí bude realita Česka.

Konec letošního listopadu přinesl podprůměrné teploty, stejně jako poměrně vydatné sněžení, nejen do horských a vyšších poloh – a pro někoho třeba i naději na bílé Vánoce. Deset centimetrů sněhu leželo minulý čtvrtek například i na okrajích Prahy nebo Ostravy, v Liberci pak naměřili dokonce patnáct „čísel“ sněhu. Teploty pod nulou vedly řadu provozovatelů horských středisek k zahájení umělého zasněžování sjezdovek.

Nicméně se začátkem klimatologické zimy toto pondělí se do Česka vrátilo teplotně průměrné, místy až lehce nadprůměrné počasí. A výhled na následující dny není pro milovníky zimních sportů a sněhu ani lidi žijící ze zimního turismu příliš optimistický. Zatímco druhá polovina listopadu byla ve znamení převážně meandrujícího tryskového proudění, což znamenalo i opakovaný příliv chladného až studeného vzduchu, povětrnostní situace nad Evropou se v tomto týdnu začala výrazně měnit. 

V hlavní roli polární vír

Nezvykle brzké listopadové zhroucení polárního víru ve stratosféře (ve výškách zhruba kolem 25 až 30 kilometrů) se projevilo i v nižších vrstvách atmosféry vpády studeného arktického vzduchu do nižších zeměpisných šířek, které se podle očekávání odehrávají především nad Severní Amerikou a částečně i Asií včetně severní Číny. První vlnu studeného počasí mají za sebou především obyvatelé severovýchodních a východních partií USA, přičemž jižně od Velkých jezer klesla pocitová teplota kvůli silnému větru až pod -30 stupňů Celsia. A další vpády studeného vzduchu se zejména na severu a východě Spojených států a v přilehlých oblastech Kanady očekávají během následujících dvou týdnů.

Východ USA zasáhl v posledních dnech příliv studeného arktického vzduchu (odchylka teploty vzduchu ve stupních Celsia v úterý 2. prosince od normálu)
Zdroj: tropicaltidbits.com

Jiná situace ale panuje nad severním Atlantikem a Evropou. Studený vzduch z Arktidy se nad oceánem setkává s teplým vzduchem ze subtropů, což pak vede k vývoji poměrně hlubokých cyklón, tedy tlakových níží s nízkým tlakem ve svém centru. Blokující tlaková výše nad východem kontinentu pak nutí tyto níže postupovat nad severní Evropu.

Důsledkem je převážně jižní proudění nad střední Evropou, které je ale zatím poměrně slabé. Kvůli tomu nízká oblačnost, případně mlhy, urputně setrvávají na většině území jak ve dne, tak v noci, přičemž zejména na západě toto počasí s sebou přináší nepříliš teplé dny. Ještě během víkendu bude proudění nad střední Evropou poměrně slabé, ale se začátkem nového týdne nejspíš přijde výraznější změna. Nad východním Atlantikem se v příštích dnech zvýrazní jihozápadní proudění, čemuž napomůže i přesun tlakové výše z oblasti Azorských ostrovů nad západní až centrální Středomoří.

Mezi touto výší a vznikajícími oblastmi nízkého tlaku vzduchu nad Atlantikem začne i do střední Evropy proudit teplý a vlhčí vzduch od jihozápadu, a to z oblastí s nadprůměrně teplou povrchovou vodou oceánu.

Předvánoční teplo

Už v pondělí teploty hlavně v Čechách přesáhnou deset stupňů, v nejteplejších lokalitách vyšplhají i ke 13 stupňům. O něco chladněji bude při slabším větru na Moravě a v částech Slezska – ale i zde maxima 5 °C vesměs přesáhnou. Podobně teplo bude zhruba do poloviny příštího týdne, přičemž i na horách lze čekat teploty výrazně nad nulou – na hřebenech by maxima mohla taky přesáhnout pět stupňů. Pokud se tyto předpovědi naplní, lze čekat, že sníh, který na horách ještě leží, postupně zcela roztaje. Kromě vysokých teplot tomu napomůže i déšť, zejména začátkem následujícího týdne.

Ve druhé polovině týdne by mělo jihozápadní proudění nad střední Evropou zeslábnout a změnit se více na jižní. To sice povede k mírnému snížení teplot, ty ale i tak zůstanou nadprůměrné – a to jak v nížinách, tak na horách. Celý příští týden proto bude s velkou pravděpodobností teplotně výrazně nadprůměrný, a to nejen v tuzemsku, ale v celé střední Evropě – což znamená, že obleva zasáhne i Alpy. Výrazně tepleji bude taky ve většině Skandinávie a v Pobaltí, částečně i v západní Evropě. 

Teplé Vánoce

Pro další týdny je samozřejmě už výhled zatížen podstatně větší nejistotou, proto je třeba ho brát spíše orientačně. Nicméně nadprůměrně teplé počasí nejspíš vydrží po zbytek adventu a také během samotného vánočního týdne. Pro konec roku se sice rýsuje ochlazení, ale to je časově opravdu příliš daleko. Z hlediska srážek nás čeká spíše chudší, vůči dlouhodobému normálu podprůměrné období. Příští týden to zatím na významnější déšť vypadá jen v pondělí, v dalších dnech zaprší nebo zamrholí zřejmě jen ojediněle.

Aktuálně tedy výhledy na prosinec štědrou nadílku sněhu neslibují, ale zima je teprve na začátku. Z minulosti známe případy, kdy po teplém počátku zimy přinesl leden nebo únor (případně i březen) vydatné sněžení. Ačkoliv sezonní modely zatím s příliš vydatným sněžením ani pro další zimní měsíce nepočítají, jejich předpovědní schopnost je omezená a navíc – i během teplé zimy se mohou objevit epizody s vydatným sněžením. I když mívají jen kratší trvání.

Výběr redakce

Meteorologové varují před náledím

Meteorologové varují před náledím

před 34 mminutami
Nová vláda by o důvěru sněmovny mohla žádat 13. ledna, uvedl Okamura

Nová vláda by o důvěru sněmovny mohla žádat 13. ledna, uvedl Okamura

11:35Aktualizovánopřed 35 mminutami
Němečtí poslanci schválili novou podobu vojenské služby

Němečtí poslanci schválili novou podobu vojenské služby

před 45 mminutami
Advent na blátě. Příští týden půjdou teploty nad deset stupňů

Advent na blátě. Příští týden půjdou teploty nad deset stupňů

před 55 mminutami
Jde správným směrem, ale bude záležet na provedení, hodnotí experti Babišův krok

Jde správným směrem, ale bude záležet na provedení, hodnotí experti Babišův krok

09:06Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Soud uložil v kauze Stoka další tresty

Soud uložil v kauze Stoka další tresty

před 3 hhodinami
Americká ministryně spravedlnosti nařídila posílit vyšetřování Antify

Americká ministryně spravedlnosti nařídila posílit vyšetřování Antify

před 4 hhodinami
Vodárny chystají od nového roku zdražení, v průměru o inflaci

Vodárny chystají od nového roku zdražení, v průměru o inflaci

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Advent na blátě. Příští týden půjdou teploty nad deset stupňů

Bláto místo závějí, déšť místo sněhu. A teploty blížící se 15 stupňům nad nulou – to není tradiční představa adventu. Ale již za pár dní to podle předpovědi počasí bude realita Česka.
před 55 mminutami

U zrodu morových ran v Evropě stály sopečné erupce, změnily klima, zjistili vědci

Ke vzniku morové epidemie, která ve 14. století během pouhých několika let připravila o život velkou část evropské populace, podle nové studie zřejmě přispěly sopečné erupce, o nichž tehdejší obyvatelé Evropy ani nevěděli. Ty totiž do atmosféry vychrlily velké množství prachu a dalšího materiálu, což mimo jiné vedlo k citelnému ochlazení.
před 2 hhodinami

Paleodieta je pohádka, člověk se jen masem nikdy neživil, tvrdí výzkum

Rozsáhlá analýza zbytků lidské potravy z období pravěku přinesla silné argumenty pro vyvrácení hypotéz o tom, že se v době kamenné konzumovalo hlavně maso.
před 5 hhodinami

NASA mohla omylem kolonizovat Mars, naznačují vlastnosti „nesmrtelné“ bakterie

Americká vesmírná agentura NASA objevila před několika lety v opakovaně čištěné laboratoři bakterii, která přežila desítky pokusů o dezinfekci. Teď vědci popsali, jak to organismus dělá, a také potenciální dopady těchto schopností.
před 19 hhodinami

Vědci na Trutnovsku našli v trase D11 hromadné vojenské hroby z 18. a 19. století

Vědci v trase budoucí dálnice D11 v úseku mezi Jaroměří a Trutnovem objevili hromadné vojenské hroby z 18. a 19. století, které považují za mimořádný archeologický soubor doplňující poznání tehdejších válečných konfliktů. Kromě hrobu z druhé slezské války z roku 1745, o kterém již informovali, našli také tři z roku 1866.
před 22 hhodinami

Ničivé počasí v části Asie není náhoda, ale klimatické varování, tvrdí vědci

Jihovýchodní Asie letos čelí neobvykle silným bouřím. Počet obětí povodní a sesuvů půdy v Indonésii, na Srí Lance a v Thajsku dosud přesáhl 1400, přičemž více než tisícovka lidí se stále pohřešuje. V Indonésii zůstávají celé vesnice odříznuté od zbytku světa poté, co voda zničila mosty a silnice. Tisíce lidí na Srí Lance nemají přístup k pitné vodě, zatímco thajský premiér přiznal nedostatečnou reakci své vlády, píše agentura AP.
včera v 11:44

Stárnutí ženských vajíček se dá zvrátit, zjistili náhodou čeští vědci

Projevy stárnutí ženských vajíček, takzvaných oocytů, je možné zvrátit a jejich poškození opravit. To, co bylo dosud považováno za biologicky nemožné, dokázal mezinárodní tým vedený reprodukční bioložkou Helenou Fulkovou z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR, který o průlomu informoval v tiskové zprávě. Výsledky zveřejnil časopis Aging Cell. Podle vědců otevírají závěry práce nové otázky o biologii stárnutí a také prostor pro vývoj budoucích léčebných postupů.
včera v 10:47

Univerzitní spin-offy sílí. Pomáhají výzkumu a míří do světového byznysu

Univerzitní firmy, takzvané spin-offy, které vysokým školám přinášejí zisk, jsou v zahraničí běžné. V tuzemsku se tento model prosazuje pomaleji. Na konferenci v Ostravě, pořádané agenturou CzechInvest, zazněly příklady úspěšných firem, které dokážou z akademického výzkumu vytvořit mezinárodně konkurenceschopný produkt i finanční přínos pro vysoké školy.
včera v 09:24
Načítání...