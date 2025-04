Celníci odhalili první českou laboratoř k výrobě nové drogy klefedronu

Celníci odhalili na Ostravsku první českou laboratoř k výrobě klefedronu – nové psychoaktivní substance se stimulačním účinkem a vysokou toxicitou. Z výroby téměř tuny drog obvinila policie osm Čechů a jednoho Poláka. Většině členů skupiny hrozí až 18 let vězení. Sedm z obviněných poslal soud do vazby.

Klefedron patří do skupiny syntetických katinonů, které mohou podle šéfa Národní protidrogové centrály Jakuba Frydrycha „velmi zdárně“ konkurovat kokainu či metamfetaminu. Cílovou skupinou uživatelů je zejména taneční scéna, předávkování ale může mít fatální následky. Při výrobě drogy hrozí výbuchy a požáry, vzniklý odpad je navíc vysoce toxický a může zamořit životní prostředí.

Ostravští celníci při razii zajistili 953 kilo klefedronu. Frydrych odhadl, že na černém trhu by cena takového množství drogy dosáhla 310 milionů korun. Laboratoře na výrobu syntetických katinonů se v Evropě doposud nejčastěji vyskytovaly v Nizozemsku, Belgii a Polsku. Protidrogová centrála se chce při vyšetřování zaměřit na to, kde se v tuzemsku vzaly nejen prekurzory pro výrobu takového množství drogy, ale i potřebné technologie, protože její produkce je poměrně složitá.

Organizátor skupiny zařídil podle Michala Šimůnka z Generálního ředitelství cel pronájem skladové haly a také areálu s administrativní budovou. Obě místa následně pachatelé vybavili technologiemi k výrobě drog, která měla dvě fáze. Výsledkem první z nich byl tekutý polotovar, který pachatelé stáčeli z nádoby o objemu tisíc litrů do kanystrů a převáželi do druhého objektu. Tam vznikala krystalická látka ze skupiny syntetických katinonů, konkrétně klefedron nebo mefedron. Část vzniklého odpadu vylévala skupina do země v okolí laboratoře. Vyrobené drogy chtěla vyvážet do dalších evropských zemí.