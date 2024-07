Na krátkodobá ubytování se chystá nová regulace

Poskytovatelé krátkodobého ubytování nejspíš budou muset zapisovat hosty do jednotného registru. Počítá s tím novela, kterou schválili ministři. Stát by podle jejich představ měl získat lepší přehled o tom, kdo komu jaký nocleh poskytuje. Nejasnosti panují hlavně u nabídek přes on-line platformy, jako jsou Airbnb nebo Booking. Novela zároveň umožní obcím tento typ pronájmů částečně regulovat.

V penzionech a podobných zařízeních musí v současnosti každého návštěvníka zaevidovat do ubytovacího systému. Údaje se pak poskytují zvlášť cizinecké policii, obci nebo úřadům. „Dneska už na to mám v rámci svého personálu vyčleněné kolegy. Takže to bere čas,“ prohlásil majitel penzionu nedaleko Dobříše na Příbramsku Lukáš Kordule.

Zjednodušení má přinést nový registr jménem eTurista, kam se všechny údaje zadají a úřady si je samy převezmou. Zároveň by měl přinést lepší kontrolu poskytovatelů krátkodobého ubytování. Podle ministerstva pro místní rozvoj totiž až sedmdesát procent těch, kteří ubytování nabízejí skrze on-line platformy, není nikde nahlášeno.

Obce by měly možnost tuto formu ubytování také regulovat. „V turisticky významných lokalitách často tyhle aktivity omezují nabídku bytů pro bydlení, tím se zvyšuje tlak na tržní nájemné v místě a vlastně to má negativní dopady i na obyvatele,“ prohlásil vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).