Sněmovna má ve středu na programu školskou novelu, která mimo jiné převádí financování nepedagogických pracovníků ze státu na kraje a obce. Poslanci zařadili pevné hlasování na poledne. Koalice nutnost pevného termínu hlasování zdůvodňují obstrukčními projevy zástupců opozičních hnutí ANO a SPD. Do debaty bylo před jejím přerušením přihlášeno ještě šestnáct poslanců, kteří na projevy budou mít za tři týdny ještě tři hodiny.

Závěrečné schvalování novely sněmovna zahájila před dvěma měsíci. Z průběhu jednání je podle předsedy poslanců STAN Josefa Cogana zjevné, že rozprava má obstrukční charakter, argumenty v ní se opakují a účelem diskuse je zabránit hlasování. Jediný spor je přitom podle Cogana o financování nepedagogů. „Máme za to, že tento spor bychom měli rozhodnout hlasováním a neměli bychom prodlužovat záměrně nejistotu,“ řekl. Zástupci ANO a SPD vládě opakovaně vytýkali, že navrhovaná reforma financování nepedagogů je nepřipravená, nedomyšlená a nechtějí ji ani samosprávy či školy, ani školské odbory. Nový systém financování má podle ministra školství Mikuláše Beka (STAN) zohledňovat náročnost provozu jednotlivých typů škol a bude zřizovatele motivovat například k tomu, aby provozovali mateřské školy nebo vytvářeli svazkové základní školy. Rozdělení peněz mezi obcemi a kraji má nastavit vládní nařízení, podle kterého by samosprávy dostávaly peníze s ohledem na to, kolik mají dětí v různých typech škol a školských zařízení. Více peněz mají získat obce například za děti v mateřských školách. Samosprávy by jako zřizovatelé škol měly financovat také učebnice a učební pomůcky, vzdělávání učitelů či výlety a exkurze.

Podle členky sněmovního výboru pro vědu, vzdělání, mládež a tělovýchovu Jany Berkovcové (ANO) je návrh o převodu nepedagogů na obce zcela nepřipravený a neprodiskutovaný. „Takto zásadní reforma financování školství neprošla řádným legislativním procesem, nýbrž pouze přílepkem, pozměňovacím návrhem k již probíhající novele školského zákona. Sdílíme obavy obcí a krajů, že se bude jednat o neúnosnou finanční zátěž pro zřizovatele bez adekvátní finanční kompenzace od státu,“ poukázala s tím, že zřizovatelé se bojí dopadu, protože nemají představu, jakou částku do sdílených daní dostanou. Podle ní se zřizovatelé bojí, že částka nebude dostatečná. Člen sněmovního výboru pro vědu, vzdělání, mládež a tělovýchovu a místopředseda poslaneckého klubu STAN Jan Berki uvedl, že nemá smysl schvalování odkládat, protože se o tom podrobněji diskutuje už od listopadu loňského roku. Zmínil, že zdržení není způsobeno přípravou či nepřípravou pozměňovacího návrhu. „Je to tím, že to již poměrně dlouho visí v Poslanecké sněmovně, aniž by se diskuze ve skutečně posouvala,“ podotkl s tím, že metodika se připravuje. „Ministerstvo mělo již několik jednání se středním článkem, který by měl pomáhat jak zřizovatelům, tak středním školám co nejlépe se na to připravit,“ podotkl.

Prezident Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc zmínil, že jakákoliv nejistota představuje pro školy problém. Podle něj jde o složitou a důležitou věc, netýká se to jen nepedagogů, ale i dalších profesí. „V této novele by měli být zahrnuti i psychologové, sociální pedagogové. A to, že ještě měsíc před prázdninami nevíme, co bude, je docela velká nejistota,“ upozornil. V souvislosti se změnou financování nepedagogů zmínil, že nejsou nastaveny parametry a neví se, jakým způsobem bude systém financován. „Hovoří se o tom, že zřizovatelé dostanou prostředky ze státního rozpočtu v rámci rozpočtového určení daní, což jsou prostředky, které jsou výhradně v pravomoci zastupitelstev, není zaručeno, že peníze do škol přijdou, či nepřijdou,“ poukázal.

Pravidla školních psychologů Novela by kromě reformy financování nepedagogů měla zavést například možnosti větší podpory škol, které vzdělávají třeba více dětí ze sociálně slabších rodin, nebo pravidla fungování školních psychologů a speciálních pedagogů. To Zajíc vítá. „Hlavně sociální pedagog je dnes profese, která je velmi důležitá, protože sociální situace v řadě regionů se zhoršuje,“ dodal. Nelíbí se mu naopak „slučování škol jednoho zřizovatele bez ohledu na to, jak školy fungují, jen na základě početního údaje“. Úpravy, které se týkají například ukotvení sociálního pedagoga jako pedagogického pracovníka, slučování malých škol jedné obce či úpravy konkurzů na ředitele škol už podpořil sněmovní školský výbor. Výbor doporučil i návrh, který má přinést změny v přijímacím řízení na střední školy, ruší například hybridní formu přihlášky. Do budoucna by si uchazeči mohli vybrat z elektronické nebo papírové formy. Poslanci v novele navrhli upravit pozice sociálního pedagoga, školního metodika prevence rizikového chování nebo zachování pozice „dalšího učitele“ pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým by nestačili asistenti pedagoga. Před hlasováním o novele bude muset sněmovna rozhodnout také o tom, zda novelu nevrátí do druhého kola, v němž by mohli poslanci k předloze vznášet další úpravy.