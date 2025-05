„V naší civilizované společnosti je tělesné trestání opravdu překonané,“ podpořila zákaz za opoziční klub ANO Helena Válková. Předseda pirátských poslanců Jakub Michálek poukazoval na to, že novela včetně nepřijatelnosti fyzického trestání dětí odráží vývoj společnosti.

Po sloučení rozvodového a opatrovnického řízení bude podle vládní novely možné v případech shody manželů, kteří mají nezletilé dítě, rozvést manželství v jednom soudním řízení. Pokud se manželé na všem dohodnou, měl by být proces rozvodu manželství jednodušší i jinak. Předloha upouští například od jejich povinného výslechu. Poslanci ANO Válková a Radek Vondráček neprosadili notářské rozvody bezdětných manželství a manželství s již dospělými dětmi, byť Válková argumentovala úsporou času i peněz.

Nadále by mělo platit, že pokud se manželé chtějí rozvést, bude muset o poměrech dítěte po rozvodu nejprve rozhodnout soud, a to rovněž v případě rozvodu smluveného. Zastoupení dítěte kolizním opatrovníkem by už ale nemělo být povinné, jestliže soud neshledá střet zájmů mezi rodičem a dítětem. Válková a Aleš Juchelka (ANO) neprosadili zachování povinného zastoupení orgánem sociálně-právní ochrany dětí ve všech případech.