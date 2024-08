Novela má odvrátit kolaps justice kvůli nedostatku znalců

Kvůli nedostatku soudních znalců hrozí kolaps justice. Jen minimum expertů se zatím nechalo přezkoušet podle nového zákona, na konci příštího roku by tak museli jako znalci skončit. Do sněmovny proto vláda poslala novelu, která lhůtu pro přezkoušení ruší. Znalců ubývá dlouhodobě, za deset let jejich počet klesl téměř o polovinu.

Například Jan Blahůt, jediný akreditovaný znalec na stabilitu svahů a geomorfologii v Česku, chce s expertízami pro soudní rozhodování skončit. Důvodem jsou podmínky zákona. „Jelikož je to moje vedlejší činnost, tak mou motivací není absolvovat znovu nějaké zkoušky a byrokracii,“ podotkl.

Zkoušku ze znalosti zákona přikázal všem soudním expertům právní řád před čtyřmi lety. Kdo ji nepodstoupí a nesplní i další podmínky, už znalcem nebude. „Došlo by k situaci, že by znalců bylo podstatně méně. My znalecké odvětví chceme stabilizovat, proto jsme zrušili to takzvané přelicencování,“ řekl mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.