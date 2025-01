Tranzitní migrace přes Česko do států EU loni klesla o 91 procent

Při snaze dostat se přes Česko do dalších zemí Evropské unie zadržela loni policie 420 běženců. Meziročně je to pokles o 4322 lidí, tedy o zhruba 91 procent. Lidí, kteří v tuzemsku pobývali nelegálně, policisté loni zjistili 9461. Oproti předchozímu roku je to o 4437 méně.