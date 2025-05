Hokejový šampionát může svádět k sázení. S hazardem jsou ale spojena rizika

před 1 h hodinou | Zdroj: ČTK , Institut pro regulaci hazardních her , Zodpovědné hraní , Ministerstvo financí ČR , Portál veřejné správy , Naberte kurz , Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti , Národní stránky pro snížení rizik hazardního hraní

Server Zodpovědné hraní , který je projektem Institutu pro regulaci hazardních her, ale varuje, že svět hazardu skrývá spoustu úskalí. Hazardní hry s sebou totiž nenesou pouze riziko finančních ztrát. Pokud člověk hraje příliš, mohou být velmi snadno ovlivněny i vztahy s blízkými osobami či zdraví. Prohry a nadměrný čas věnovaný hraní mohou vést třeba také k problémům v zaměstnání.

Zdroj: Institut pro regulaci hazardních her

Co je Institut pro regulaci hazardních her?

Při hraní by lidé také neměli pít alkohol ani užívat žádné jiné návykové látky, které by mohly člověku zatemnit úsudek. Podstatné je rovněž dělat si často přestávky a svůj volný čas naplnit i jinou aktivitou.

V případě, kdy už se člověk rozhodne hrát, měl by si stanovit určitá pravidla . V první řadě je třeba si uvědomit, že hazardní hry nejsou způsobem, jak vydělat peníze. Sloužit mohou jen jako zábava. Důležité je ale také určit si předem finanční limit, hrát pouze s penězi, které si člověk může dovolit ztratit, či nezkoušet zvrátit vlastní prohry. S výpočtem částky, kterou lze s přihlédnutím k dalším příjmům a výdajům libovolně utratit, může pomoci i kalkulačka .

Pokud člověk odpoví kladně na obě otázky, měl by vyhledat odbornou pomoc. Akutní fáze léčby pak trvá zhruba půl roku.

V případě, že takovému člověku chceme pomoci, je podle projektu Zodpovědné hraní nejprve nutné pochopit, čím si prochází. Při komunikaci je potřeba zůstat pozitivní a vyhýbat se věcem, které by mohly narazit na kritiku nebo způsobit konfrontaci. Rizikový hráč si totiž velmi často nemusí připouštět, že vůbec nějaký problém má.

Omezit lze ale také počet návštěv v kasinu. Pokud hráč dosáhne maximálního počtu, nebude již do provozu vpuštěn.

Možností je třeba také nastavit si maximální počet přihlášení do hráčského konta nebo maximální dobu denního přihlášení. Mimo to si lze nastavit i dobu, po kterou člověk nebude moci hrát.

Po stisknutí tohoto tlačítka dochází k okamžitému zabránění v dalším hraní na dobu 48 hodin, což se týká jak legálních kamenných provozoven heren, kasin či sázkových kanceláří, tak i všech on-line her. Tlačítko může působit i preventivně, a to v případech, kdy si hráč uvědomuje, že by nemusel mít v následujících dvou dnech dostatečně silnou vůli, a potřebuje se krátkodobě ochránit.

Provozovatelé hazardních her jsou též povinni zajistit nouzové tlačítko , které zabrání dalšímu hraní. Oficiální název zní „Prostředek pro zamezení účasti na hazardní hře“. V praxi se ale často označuje jako „panic button“ či jako možnost „zablokovat hraní“.

Právě tento rejstřík je další možností, jak zamezit přístupu k hazardním hrám. Jeho cílem je podle ministerstva financí ochrana ohrožených skupin osob před negativními následky hazardu. Rejstřík ale neslouží pouze pro rizikové hráče. Zapsat se do něj mohou i ti, kteří se jen chtějí ochránit před negativními důsledky, jež by mohli z hraní pocítit.

Pokud člověk tlačítko stiskne v herně nebo kasinu, musí prostor opustit a nebude do něj znovu vpuštěn. Na internetu nebude mít možnost si zahrát či vsadit, avšak do svého konta se dostane. Zákaz platí napříč všemi legálními provozovateli v Česku a stisknutím tlačítka se hráč rovněž ocitne na dobu dvou dnů v rejstříku vyloučených osob.

Je-li člověk do rejstříku zapsán, nesmí se účastnit hazardních her. Zákaz se typicky týká heren a kasin, ale také kurzových sázek i všech hazardních her provozovaných na internetu. Po zápisu už tak není možné si zahrát u legálních provozovatelů. Web Zodpovědné hraní ale upozorňuje, že na ty nelegální je rejstřík krátký.

Pokud chce člověk podat žádost o zaevidování, formulář může nalézt zde. Žádost lze následně podat poštou s úředně ověřeným podpisem, osobní datovou schránkou, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem či osobně na adrese ministerstva financí.

Část osob do rejstříku zapisuje samo ministerstvo

Kromě toho ale resort zapisuje také fyzické osoby, u nichž to stanoví zákon. Z moci úřední se tak do seznamu zapisují příjemci příspěvku na živobytí nebo doplatku na bydlení či takzvané společně posuzované osoby pro příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení.

Zápis se týká i lidí, kterým bylo soudem uloženo předběžné opatření zákazu her a sázek, a lidí, kterým bylo soudem uloženo přiměřené omezení a přiměřená povinnost zdržet se hazardních her nebo ochranné léčení spočívající v léčbě závislosti na hazardních hrách. Do rejstříku jsou zapisovány též osoby v insolvenci a ti, kdo mají vyživovací povinnost k nezaopatřenému dítěti, kterou neplní, a tomuto dítěti je přiznáno náhradní výživné.

Lidé, kteří jsou zapsáni na vlastní žádost, mohou požádat o výmaz. Důležité je však zmínit, že od zapsání existuje ochranná lhůta jeden rok, po kterou není možné o výmaz požádat. Osoby, které jsou v rejstříku zapsány z důvodu využití výše zmíněného panic button, jsou automaticky vymazány po uplynutí 48 hodin. U lidí, kteří jsou zapsáni z moci úřední, dochází k výmazu automaticky po ukončení příslušných důvodů.