Zákaz hazardu Češi vyhledávají i dobrovolně, týká se dvou set tisíc lidí

Zákaz vstupu do kasin, heren a on-line hazardních portálů má už v Česku dvě stě tisíc lidí. Většina z nich nesmí hrát kvůli insolvencím nebo exekucím. Narůstá ale i počet těch, kteří se úředníkům nahlásí na vlastní žádost, a přístup do heren tak mají zakázaný rovněž. Těchto „dobrovolníků“ je přes dvanáct tisíc. Službu zajišťuje ministerstvo financí, které rizikové hráče zapisuje do takzvaného Rejstříku vyloučených osob.

V praxi musí hráč před vstupem třeba do kasina předložit občanský průkaz, na základě kterého obsluha zjistí, zda je pod dohledem ministerstva financí. Pokud ano, tak dotyčného do herního prostoru nesmí vpustit. Kvůli pobírání dávek v hmotné nouzi, insolvenci nebo exekuci je tak v současnosti v rejstříku automaticky zapsáno přibližně 188 tisíc Čechů. Zákaz se typicky týká vstupu do heren nebo kasin, kurzových sázek a všech hazardních her provozovaných on-line.

Kromě těch, kteří mají zakázáno hrát ze zákona, se ale ke službě, kterou nabízí stát, hlásí čím dál víc lidí i dobrovolně – nejčastěji ti, kteří se léčí s gamblerstvím. „Devadesát procent hráčů v léčbě zvažuje, že se do rejstříku zapíše, velké množství z nich tak i učiní,“ popisuje Lukáš Carlos Hrubý ze Společnosti Podané ruce, která s gamblery pracuje.