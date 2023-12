Plzeň už nechce tolerovat hazard, do dvou let mají ve městě zaniknout všechny herny a kasina

ČTK, pez

před 11 m minutami | Zdroj: ČTK

Ilustrační foto

Plzeňští zastupitelé ve čtvrtek schválili novou vyhlášku k regulaci hazardu. Do dvou let by měly zmizet z Plzně všechny herny a kasina, jichž je aktuálně osmatřicet. Vyhláška bude účinná od 1. dubna příštího roku, poslední provozovny by měly zavřít nejpozději do konce roku 2025. Změny schválilo 37 zastupitelů, dva se zdrželi a jeden byl proti, zjistila ČTK.

„Negativní jevy, které se s herními místy pojí, převažují nad ekonomickou stránkou věci a příjmem peněz z hazardu do městského rozpočtu,“ má jasno primátor Roman Zarzycký (ANO). Podle něj s novou vyhláškou souhlasily všechny městské obvody, nejvíc heren je v centru krajského města. Opoziční zastupitel Michal Vozobule připomněl, že jeho TOP 09 jako nový subjekt v zastupitelstvu přišla už v roce 2011 s konceptem nulové tolerance hazardu podpořeným několika tisíci podpisy občanů. V té době bylo v Plzni víc než dvě stě míst, kde se hazard provozoval. „K regulaci ve městě docházelo, není to nic nového," řekl Vozobule. Vyjádřil ale obavy, aby nová vyhláška nevyvolala soudní spory, pokud se tříletá povolení ukončí dříve. Právník města Dominik Tomášek konstatoval, že podobně postupovaly třeba Klatovy, Frýdek-Místek a Děčín, který dokonce žádné přechodné období nestanovil a před Nejvyšším správní soudem to minulý měsíc ustál s tím, že to neodporuje českému ani evropskému právu. Možnost zrušit povolení před ukončením jeho platnosti potvrdil už před lety judikát Ústavního soudu a počítá s ním i zákon o hazardních hrách. Nulová tolerance hazardu Plzeň až dosud regulovala hazard tak, že vyhláškou vymezila místa, kde je možné hry provozovat. Předpokládala, že počet herních míst bude postupně klesat, což se donedávna dělo. Podle vyhlášky města z roku 2017 bylo možné provozovat hry na 98 hracích místech, po loňské novele to bylo 48 míst a nyní je jich osmatřicet. Trend postupného snižování se ale zastavil a v posledních měsících bylo podáno několik žádostí o zařazení nových míst do vyhlášky. „Ukazuje se tak, že regulace prostřednictvím zákonné úpravy narazila na limity a bez dalšího zpřísnění na úrovni samosprávy se situace nezlepší. Proto přicházíme s novou vyhláškou, která znamená nulovou toleranci hazardu,“ řekl primátor. Město očekává, že na odvodech z hazardu letos získá přes 410 milionů korun. V příštích letech bude ale suma kvůli vládnímu konsolidačnímu balíčku výrazně nižší. Pokles je dán převodem inkasa z on-line her výhradně ve prospěch státu a zároveň snížením procentuálního podílu z 65 na 45 procent u technických her, zejména automatů. Trend navíc směřuje ke stále vyššímu podílu využívání on-line her, proto bude příjem z hazardu zřejmě dál klesat.