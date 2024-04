Exekucí je nejméně za osm let, sněmovnu čeká rozhodnutí o rychlejším oddlužení

Počet exekucí v Česku klesl pod hranici čtyř milionů, vymáhaných dluhů je tak nejméně za osm let. V dluhové pasti je pak aktuálně zhruba o čtvrt milionu lidí méně než v rekordním roce 2017. Pomohly nové zákony. Mnoho lidí pak žádá o oddlužení. V příštím týdnu by mohli poslanci hlasovat o zkrácené době oddlužení z nynějších pěti let na tři roky pro všechny dlužníky. Osobní bankrot automaticky zastaví všechny úroky a sankce a nastaví splátkový kalendář.

Exekutorská komora začala data o dlužnících zveřejňovat v roce 2016. Tehdy mělo exekuci přes osm set tisíc lidí. Po napravení zákonů, které vedly k obchodu s chudobou, počet předlužených klesal, dokonce i během rekordní inflace.

„Za normálních okolností by v době krize ta čísla rostla a v době konjunktury by klesla. To znamená, že jsme zdaleka ještě nedosáhli míry, která by pro Česko byla přirozená, někde kolem dvou set, tří set tisíc lidí v exekuci,“ uvedl ředitel Institutu prevence a řešení předlužení Radek Hábl.

Do statistik exekutorů se přitom nezapočítávají dluhy vymáhané státem, třeba na daních. Příležitost je splatit bez sankcí dávají lidem takzvaná milostivá léta. Ve sněmovně teď leží návrh na další kolo. Pokud projde, bude od července možné zaplatit bez úroků dluh u pojišťovny VZP.