Mnozí pejskaři dluží radnicím poplatky, hrozí i exekuce

Egor Dorochov

, ktr

před 1 h hodinou | Zdroj: ČT24

Poplatek za psa v některých městech a obcích stále neuhradila velká část lidí. Čas už na to přitom mají jen do konce března. České televizi to sdělily městské úřady z různých částí Česka. Pokud pejskaři nezaplatí, hrozí jim postih v podobě ztrojnásobení poplatku a v krajních případech i exekuce.

Poplatek za psa musí platit například Petr Hložánek z Prahy 3. „Platím ho už druhým rokem, vždy jakmile obdržím instrukce k platbě. Praha 3 je posílá předem e-mailem, proto hradím hned. Kdyby mi nechodily automatické e-maily z Portálu Pražana, tak si nevzpomenu, že mám nějaký poplatek hradit,“ popisuje své zkušenosti.



Velká část pejskařů ale není stejně důsledná. „Poplatek zatím uhradilo 657 osob, přičemž platbu stále čekáme od 931 obyvatel,“ uvedla například mluvčí Prahy 2 Andrea Zoulová. V městské části Brno-střed se poplatek týká 2231 lidí, dosud ho neuhradilo přes tisíc z nich. Na platby od majitelů psů čeká i radnice v městském obvodu Ostrava-Jih. Platit by tam mělo přibližně 5200 lidí, ale dosud to neudělalo asi 1900 z nich.



„Platební schopnost se zlepšuje, nicméně notoričtí neplatiči byli, jsou a budou, převažuje mladší generace neplatičů,“ popisuje situaci mluvčí Prahy 5 David Šťáhlavský. S poplatkem lidé otálí i přesto, že jim úřady předem zašlou upozornění na blížící se termín platby. „Přibližně pět týdnů před splatností poplatku zasíláme neformální upozornění na to, že se dotyčnému blíží platební povinnost,“ vysvětluje mluvčí Prahy 3 Jiří Hannich.

Pokud poplatníci nezaplatí poplatek po stanoveném datu, může mu ho úřad zvýšit až na trojnásobek původní částky. „V krajních případech, kdy dotyčná osoba nemá vůli poplatek uhradit, může celá věc dospět až do exekučního řízení, kde dlužníkovi ze zákona přísluší uhradit i exekuční náklady,“ doplňuje Hannich.



Problémy s placením poplatku měli pejskaři i minulý rok. Například v Praze 2 loni poplatek neuhradilo více než tři sta lidí. „V roce 2024 tak bylo vystaveno 38 exekučních příkazů, přičemž 23 z nich bylo uhrazeno. Úspěšnost vymáhání je přibližně šedesát procent,“ říká Zoulová z radnice Prahy 2. Z poplatků Praha 2 financuje úklid nepořádku, který po sobě psi zanechají. Také z těchto peněz nakupuje například sáčky na exkrementy.



Povinnost uhradit poplatek za psa se vztahuje na všechny, kdo mají zvíře starší než tři měsíce. Sami se přitom k poplatku musí přihlásit. Někteří pejskaři jsou však od poplatku osvobození, například lidé se zdravotním postižením. Pokud je vyměřený poplatek nižší než šest set korun, je potřeba ho uhradit do 31. března. Je-li vyšší než šest set korun, hradí se ve dvou platbách – první do 31. března a druhá do 31. srpna.