Trump uleví automobilkám vyrábějícím v USA od cel

Americká vláda poskytne automobilkám vyrábějícím ve Spojených státech úlevu od pětadvacetiprocentních cel na automobily. Prezident Donald Trump to zdůvodnil mimo jiné ochranou národní bezpečnosti. Podle ministra obchodu Howarda Lutnicka má krok pomoci firmám při návratu dodavatelských řetězců do USA a má zmírnit dopady dovozních poplatků na autodíly. Ty by měly začít platit od 3. května.

Jednání o obchodních dohodách pokračují

Spojené státy pokračují v jednáních se zeměmi o obchodních dohodách. Podle ministra obchodu Washington dosáhl dohody s jednou nejmenovanou zemí. Washington opakovaně naznačil, že vede pozitivní rozhovory s Japonskem, Jižní Koreou a zejména Indií. Ministr financí Scott Bessent prohlásil, že USA budou v příštích týdnech jednat nejméně se sedmnácti obchodními partnery. Trump podle něj při vyjednáváních vytváří strategickou nejistotu.

„Čtyři roky jsme měli špatné dohody za desítky let neférového obchodování. Chystáme se je zrušit a udělat je férové. To co děláme je, že jsme vytvořili postup. Myslím, že nejistota se brzy zmenší, jak začneme zveřejňovat dohody. Pak nastane jistota. To ale nemusí být nezbytně dobrá věc pro vyjednávání,“ uvedl Bessent.