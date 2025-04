Řeporyjský starosta Novotný musí Okamurovi zaplatit čtyřicet tisíc korun

Žalobu podal Okamura loni v lednu poté, co ho Novotný na sociální síti TikTok slovně napadl. Ve videu, které sledovalo přes šest set diváků, ho urážel sprostými výrazy. „Ty vulgarity jsou velmi tvrdé, ani jsem je v referátu nechtěl explicitně vypouštět z pusy. Kdyby byly proneseny někde jinde v zápalu politického hašteření, možná někde v hospodě nebo v parlamentní kantýně mezi čtyřma očima, byla by situace jiná,“ uvedl mimo jiné soudce.

V současné době je Novotný ve zkušební době podmíněného trestu, a to za výtržnictví, podněcování k trestnému činu a nebezpečné pronásledování podnikatele Marka Víta. Soud mu za ně v lednu 2022 vyměřil tříměsíční trest s odkladem 30 měsíců, následně mu ale podmínku prodloužil a nařídil mu absolvovat program sociálního výcviku.

Státní zastupitelství nyní usiluje o to, aby soud Novotnému přeměnil trest na nepodmíněný. Rozhodovat se bude příští týden. „Tak to chodí, už se mi to stalo minule, mám přestupky, pokaždé podobného typu. Myslím si, že mi tu podmínku spíš asi protáhnou,“ odhadl starosta. „Uvědomuju si ale, že 7. 5. můžu jít sedět. Musím si na ty přestupky začít dávat pozor a už to pomalinku dochází i mně,“ poznamenal.

Za některá svá vyjádření Novotný čelil kritice i od spolustraníků. Jeden z jeho výroků, který nesouvisel s politikou, předsednictvo strany loni označilo za lidsky nepřijatelný a neslučitelný s členstvím v ODS. Starosta se tehdy veřejně omluvil. V úterý uvedl, že jeho situace v ODS je dobrá. „Jsem ukázněný, nedělám průšvihy,“ shrnul.