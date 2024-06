Novotný zůstane členem ODS. Vedení mu „odpustilo“

„Nepřemýšlel jsem o tom, co řeknu novinářům o vůli projevené radou, o tom, co vedení řekne na tiskovce. Co říkají lidi na to, co řeklo vedení o tom, co řekla ODS. Smysl mi dává nepřemýšlet o tom, že něco řeknu. Ale o tom, co jsem řekl. Dělám to už pár týdnů a budu dál. Víc vám teď neřeknu,“ napsal ČTK.

Projevil lítost i odpovědnost, říká Benda

Benda novinářům řekl, že se rozhodl návrh na vyloučení Novotného nenavrhovat. „Přestože překročil hranice slušnosti, zaznamenal jsem jeho veřejný projev omluvy, lítosti i odpovědného závazku odpracovat sto hodin na onkologickém pracovišti. Musíme umět odpouštět,“ uvedl s tím, že výkonná rada jeho stanovisko předsedy pražské organizace akceptovala.

Letos v únoru soud Novotnému uložil peněžitý trest za vyjádření na síti X, že Palestinci jsou opice a mají být vybombardováni. Zveřejnil jej počátkem loňského prosince po teroristickém útoku palestinského hnutí Hamás.