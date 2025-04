Soud vyhověl žalobě exředitelky SÚKL kvůli odvolání z funkce, píše iRozhlas

Bývalá ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Kateřina Podrazilová uspěla s žalobou proti způsobu, jakým přišla o místo, informují iRozhlas a Radiožurnál. Městský soud v Praze zrušil rozhodnutí nejvyššího státního tajemníka, který dal razítko na ukončení jejího služebního poměru. Podrazilová řídila SÚKL 90 dní ke konci roku 2023, ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) ji odvolal poté, co seznámila kolegy z vedení ústavu s výsledky auditu.

Audit současně musela odevzdat ministerstvu, které ho nechtělo zveřejnit. „Já si to vysvětluji pořád stejně. Důvod mého odvolání byl můj pokus o kontrolní činnost a shromáždění podkladů,“ tvrdí Podrazilová. Mluvčí resortu zdravotnictví Ondřej Jakob tehdy jako důvody jejího odstavení uvedl, že Podrazilová rozjela nekoncepční systém personálních změn.

Podrazilová si po nástupu do funkce objednala audit u soukromé firmy, aby se seznámila s kondicí ústavu. Podle ní je takový krok od nového člověka na ředitelském postu logický. Seznam Zprávy upozornily, že výsledky auditu odhalily, že ústav až příliš často zadával zakázky na základě jediné nabídky či si některé prostory pronajímal za předraženou cenu. Když s těmito výstupy seznámila kolegy z vedení ústavu, za pár dní jí ministr Válek zbavil funkce.

Nynější rozsudek padl 16. dubna, na jeho odůvodnění se teprve pracuje, každopádně verdikt znamená, že zrušení služebního poměru Podrazilové není pravomocné, napsal server. „Především považuji ukončení mého služebního poměru za nestandardní. To byl hlavní důvod, proč jsem se rozhodla bránit žalobou,“ reagovala na rozsudek Podrazilová.

Fryč může proti rozsudku podat stížnost. „Neboť s ohledem na dosavadní judikaturu je zrušení služebního poměru ve zkušební době bez udání důvodu v souladu se zákonem,“ řekla pro iROZHLAS.cz Hana Malá, mluvčí resortu vnitra, kde je nejvyšší státní tajemník zařazený. Primární motivací Podrazilové k vedení pře je podle ní principiální. Chce dostat potvrzení, že její odvolání proběhlo v rozporu se zákonem.

Na návrat do čela ústavu, jejž od 1. května 2024 řídí Tomáš Boráň, který do té doby vedl sekci registrací ústavu, příliš nepomýšlí. „Upřímně myslím, že návrat nebude možný prostě proto, že tam byl dosazen nový ředitel a dvojvládí není možné. Ale pokud by se ta možnost naskytla, musela bych jí velmi pečlivě zvážit,“ uvedla. Pokud soud se dočká pravomocného verdiktu, bude se pravděpodobně ucházet o ušlý zisk.