Loňské sázky trhly rekord. Adiktologové varují před zničujícími dopady

Každý den hrál automaty muž jménem Martin. Často i nonstop. „Člověk, který hraje, čeká, že mu to automat vrátí zpátky. To je hloupost. Jednou to bylo i sedmdesát tisíc korun, dvakrát za den, to je 140 tisíc. To bylo ze začátku, kdy jsem peníze měl, měl jsem co prodat. Kdyby mi měli vrátit peníze, co jsem tam všechno nechal, tak bych měl možná tři paneláky v Praze,“ přibližuje.

K tomu byl Martin pět let závislý i na drogách. Nakonec mu pomohla rodina, a jak sám říká, hlavně víra. „Ztrácel jsem hrdost před svojí ženou, před svojí rodinou, která mě vůbec nebrala vážně. Každé moje slovo padalo na zem. A to pro mě bylo strašně skličující. Musel jsem se naučit sebeovládat. To znamená, že se snažím milovat pravdu, milovat spravedlnost, nelhat, nekrást,“ říká.