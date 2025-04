Lidé spoří na stáří i přes dlouhodobé investice

Nina Ortová

, mlu

před 2 h hodinami | Zdroj: ČT24

3 minuty Události: Investice přes dlouhodobý investiční produkt Zdroj: ČT24

Přes 150 tisíc lidí vložilo své peníze do takzvaného dlouhodobého investičního produktu (DIP). Zajišťují se tak na stáří s podporou státu. Podle makléřů zatím zájem lidí neovlivnily ani momentální prudké výkyvy na burzách.

Nikole Urbanové nepřišlo atraktivní zajistit se na stáří pomocí penzijního spoření. Proto se šestatřicetiletá žena rozhodla vložit své peníze do nemovitostí a DIP – a to jen chvíli poté, co se loni objevil na trhu. „Ať máte nějaké svoje preference, oblíbené firmy, nebo odvětví, tak si to můžete v rámci strategie poskládat a můžete s tím celý život pracovat,“ popsala Urbanová. Třetinu peněz investovala do amerických firem, jenže právě tyto akcie v posledním měsíci prudce propadly – a to se projevilo i na hodnotě portfolia. Znepokojit se tím ale nenechala.

„Investiční horizont je tak dlouhý, že pár měsíců ho asi nějak neovlivní,“ říká. Věří také to, že se jí investice zhodnotí. Nepanikařit doporučují ti, co produkt nabízejí. Například regionální ředitel společnosti 4fin Vojtěch Duffek, který teď pozoruje větší poptávku po dlouhodobém investování. „Upřímně nemám asi klienta s DIPem, který by mi volal, že to chce nějak měnit kvůli tomu, co se teď děje,“ uvedl. „Zásadní změny v portfoliích se nedělají, protože to je většinou běh na deset let plus a tohle je jenom nějaká krátká epizoda v tom horizontu,“ dodal.

Držet dlouhodobý horizont Populární jsou nyní indexové fondy, takzvané ETF. Podle generálního ředitele Patria Finance Richarda Podpiery se klienti zajímají nejvíce o ty, které sledují americký index S&P 500. Ten zahrnuje akcie pěti set největších tamních firem, a přestože tento index letos propadl, dlouhodobě se stabilně zhodnocuje. „Těch pět let máme přes sto procent zhodnocení. Když se bavíme o deseti, patnácti, dvaceti letech, tak věřím, že to, co akcie obecně slibují – nějakých sedm, osm procent ročně dlouhodobě, tam skutečně bude,“ přiblížil Podpiera.