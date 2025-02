Vláda umožní investice penzijních fondů do bydlení, řekl Stanjura. Podle Schillerové jde o předvolební rétoriku

Vláda chce ještě v letošním roce umožnit investice penzijních fondů do bydlení. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) jsou fondy připraveny investovat desítky miliard korun, řekl v Otázkách Václava Moravce. Bývalá ministryně financí Alena Schillerová (ANO) to považuje za předvolební rétoriku. Viceguvernérka České národní banky Eva Zamrazilová pak upozornila na to, že překážkou pro větší výstavbu je v Česku zejména složité stavební řízení.

Dostupnost a kvalita bydlení v Česku byla loni pátá nejhorší mezi státy Evropské unie. Mezi evropskou sedmadvacítkou byla ČR na 23. místě a oproti roku 2023 si pohoršila o jednu příčku. Důvodem jsou především rostoucí náklady na bydlení a nedostatečná výstavba, vyplynulo z loňského Indexu prosperity a finančního zdraví zpracovaného Českou spořitelnou a portálem Evropa v datech. „Penzijní fondy jsou připraveny investovat desítky miliard korun do oblasti bydlení. To se stihne ještě letos,“ uvedl Stanjura s tím, že se musí měnit zákon, ale půjde to změnit v rámci zákonů, které již jsou v Poslanecké sněmovně. Na otázku moderátora, proč s tím nepřišli dříve, řekl, že neví. Zmínil, že na ministerstvu financí mají v kompetenci debatu a legislativu v souvislosti s bankami, pojišťovnami i penzijními společnostmi a na základě toho připravili programy. Vláda podle něj také připraví změnu daňového zákona směrem k družstevnímu bydlení. „Aby i družstevní bydlení mělo stejné výhody, jako když si vezmete hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření na bydlení,“ dodal. Podle něj by stát ale neměl určovat, který typ bydlení více podpoří a který podpoří méně. Podotkl, že jsou ještě procesy ve stavebním zákoně, kde se chtějí soustředit na zjednodušení dostupného nájemního bydlení. Dodal, že současná vláda jako první dala do legislativy pojem dostupné nájemní bydlení. „Úkol, aby se zjistilo, jaké je dostupné nájemné v daném městě, si na sebe dalo ministerstvo financí,“ připomněl Stanjura. Nástroje by podle něj měly přinést vyšší tisíce bytů ročně dlouhodobě, podle něj je reálných deset tisíc bytů. Ještě předtím zmínil, že hnutí ANO za předchozích osm let nepřišlo s žádným řešením.

Schillerová: Slibem nezarmoutíš Schillerová reagovala, že bývalá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) připravila stavební zákon. „Byl ohodnocen jako zákon roku, který měl zrychlit stavební řízení. Co jste udělali jako první věc, když jste získali většinu v Poslanecké sněmovně? Odložili jste účinnost, pak jste zpackali přípravu digitalizace stavebního řízení,“ dodala. Na otázku moderátora, zda programy podpoří, Schillerová řekla, že programy zatím neviděla, a podotkla, že sněmovna končí v polovině června. „Máme únor, považuji to za úsměvné, na konci volebního období. Řekla bych, že je to pod heslem slibem nezarmoutíš,“ uvedla s tím, že naopak slibuje občanům, že hnutí ANO rovněž nespí. „My také jednáme s těmi, kteří tomu rozumí. Pokud přijdeme do vlády, ty zákony už budeme mít připravené, ne že bychom je rok chystali,“ dodala. V této souvislosti zmínila novelu zákona o stavebním řízení, podmínky družstevního bydlení nebo podporu výstavby školních kolejí. „V Brně, ze kterého pocházím já, máme skoro sedmdesát tisíc studentů, kteří bydlí v bytech, které by se mohly uvolnit,“ dodala.

Podle Zamrazilové jde o politicky dlouhodobě neřešený problém Pokud by se stavělo deset tisíc nových bytů ročně, podle Zamrazilové by to představovalo čtvrtinu z toho, co se v Česku za rok postavilo v uplynulých letech. „Ale za mě je hlavní problém regulace stavebního řízení,“ uvedla s tím, že je tam příliš mnoho účastníků, příliš dlouhé lhůty. „Respektive nejsou tak dlouhé, ale neplní se, je to jedna z věcí, které tuto zemi brzdí ve všech směrech – realitní developeři odcházejí do Polska, tam se staví jednodušeji a je to vidět,“ dodala s tím, že v Česku jde o dlouhodobě politicky neřešený problém. „Podle mě to pasivně agresivně brání úředníci. Je potřeba hnout s úředníky na nejnižších liniích a zajistit, aby platné lhůty byly dodržovány,“ doplnila. Dostupnost bydlení v Česku označila za špatnou.

Zamrazilová nepovažuje bitcoin za ideální, ale je nutné se jím zabývat Hosté pořadu řešili rovněž bitcoin, o kterém nedávno mluvil guvernér Aleš Michl v rozhovoru pro list Financial Times, kdy řekl, že předloží bankovní radě plán investic do bitcoinu. Pokud bude schválen, mohly by podle jeho vyjádření bitcoiny nakonec mít na celkových rezervách banky, které nyní činí 140 miliard eur (3,5 bilionu korun), podíl až pět procent. Zamrazilová v této souvislosti uvedla, že číslo pět procent padlo ze strany guvernéra Michla jako ilustrativní a Michl podle ní hovořil o bitcoinu jako o úvaze. „O něčem takovém se nikdy v bankovní radě nehovořilo,“ řekla. Odmítla souvislost s případnými politickými vlivy. Připomněla, že podle nově schváleného zákona bude ČNB na trh s kryptoměnami dohlížet. Uvedla, že ČNB hovoří již delší čas o rozložení devizových rezerv banky do více druhů finančního majetku. „My tady zadáváme analýzu, která by se podívala na investování do dalších tříd aktiv. To není jenom bitcoin, to jsou korporátní dluhopisy, nemovitostní fondy, NASDAQ, technologické indexy a jde o to, abychom si ten prostor zmapovali,“ řekla viceguvernérka. „Já bitcoin nepovažuji za ideální, nepovažuji za vhodný, ale musím se jím nějakým způsobem zabývat, protože je to celosvětový fenomén stejně jako další třídy aktiv,“ podotkla.