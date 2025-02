O podporu na výstavbu dostupného bydlení je zájem, přišly žádosti za miliardy

„Jedná se o dva bytové domy, celkem čtyřiatřicet bytových jednotek,“ upřesnil starosta Čáslavi Jaromír Strnad (SOCDEM). Dispozice jsou 2+kk a 3+kk, vše za zhruba 120 milionů. Nájemníci by se mohli nastěhovat v druhé polovině příštího roku. Město chce byty nabídnout i profesím, které tady chybí. Největší problém podle Strnada představují lékaři.

Čáslav je desetitisícové město ve středních Čechách, kam se stěhuje stále více lidí. Poptávka po nájemním bydlení tam roste. Naproti tomu Vratěnín, který je městysem se třemi sty obyvateli u hranic s Rakouskem. I přes odlišnosti obou míst mají starostové cíl stejný – pustili se do budování nových bytů.

„Obec je zcela svobodná v rozhodnutí, komu byty poskytne. Zdali jsou to rodiny s dětmi či preferované profese,“ ujišťuje ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (STAN). O peníze zatím usiluje dvaadevadesát žadatelů – hlavně z Moravskoslezského, Středočeského a Jihočeského kraje. V souhrnu si řekli o víc než dvě třetiny z celkových sedmi miliard. I proto opozice volá po navýšení přidělených prostředků.

„Budujeme bezbariérový byt pro seniory nebo tělesně postižené. A máme tady i jednu garsonku, kde by mohl bydlet senior,“ nastínil vratěnínský starosta Martin Kincl (nestr.).

„Doufám, že se ministr financí, který to rok blokoval, nešprajcne a ty peníze se tam pustí,“ nechal se slyšet Kulhánkův předchůdce v čele resortu Ivan Bartoš (Piráti).

„Pokud se ukáže, že ta potřeba je, tak protože to je vládní priorita, tak bezesporu to bude kabinet projednávat. A já věřím, že ty prostředky budou uvolňovány,“ reagoval ministr Zbyněk Stanjura (ODS) s tím, že „v tuto chvíli to potřeba není“.

Peníze je možné použít na rekonstrukci, výstavbu nebo koupi už hotových jednotek. Pro všechny tyto možnosti ale platí jedno pravidlo – nabízet se byty musí za nižší nájemné, než je v dané lokalitě průměr.

Řešení bytové nouze

Poslanci zároveň po víc než půlroce posunuli do druhého čtení zákon, který má omezit počet lidí v bytové nouzi. Momentálně jich je asi 154 tisíc – z víc než dvou třetin jde o rodiny s dětmi. Návrh by měl zároveň zajistit, aby ubylo dětí, které končí ve státní péči. Vláda si od změn slibuje omezení takzvaného obchodu s chudobou.

Obce, které takto ohroženým lidem byty pronajmou, získají příspěvek. Soukromníci pak státní garanci nájmu nebo náhradu případných škod. Spor se v koalici vedl kvůli plánovaným kontaktním místům, která mají poskytovat pomoc a poradenství. Nakonec jich proti původnímu záměru bude méně.

„Ten zákon bohužel fakt není dobře připraven. Já spíš vnímám, že bychom tu politiku měli nastavit tak, abychom měli víc bytů. A pak se to bydlení zlevní,“ míní předseda sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Ladislav Okleštěk (ANO).