O podporu výstavby nájemního bydlení je velký zájem

Za první tři měsíce, kdy ministerstvo pro místní rozvoj spustilo program na podporu výstavby nájemního bydlení, už eviduje žádosti za víc než čtyři a čtvrt miliardy. K dispozici je přitom maximálně sedm miliard. Pokud by všichni dosavadní žadatelé uspěli, vznikne přes třináct set nových bytů. Byty jsou zamýšlené pro mladé rodiny, seniory nebo zdravotníky, hasiče a další potřebné profese. Jejich měsíční nájem bude nižší, než je na trhu obvyklé.

„Sedm miliard korun minimálně na dva roky bude stačit, ale my se samozřejmě už na rozpočet roku 2026 budeme bavit na téma pokračování tohoto programu,“ prohlásil ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (STAN). „Samozřejmě je potřeba posílit finanční prostředky do bydlení,“ řekl předseda poslaneckého klubu hnutí SPD Radim Fiala.

„Kontrola trvá chvíli déle, než jsme čekali. Ale do konce ledna předpokládáme, že první balík žádostí, který půjde k financování, by měl být hotový,“ míní Kulhánek. „Maximální částka pro jednoho žadatele je 250 milionů korun,“ doplnil ředitel Státního fondu podpory investic Daniel Ryšávka.

V Nečtinech, kde žije šest set obyvatel, dostali příspěvek z předcházejícího pilotního programu. Dělníci tam nyní opravují starší dům. „Byl to složitý proces od projektu až po podání žádosti o dotace, doplňování různých drobných věcí, nedostatků, ale podařilo se a teď už jedeme na plné obrátky,“ svěřil se starosta Nečtin Jiří Křemenák (nestr.).

Už teď se hlásí místní, kteří by se tam rádi nastěhovali. Prostor bude pro pět domácností. Byty by měly být hotové do konce letošního roku. Přestavba vyjde celkem na dvanáct milionů korun.

Zákon o podpoře bydlení

„Více se bude stavět tehdy, pokud bude rychlé povolovací řízení. Pokud bude větší nabídka, než je poptávka. O to se musí stát opřít,“ míní místopředseda sněmovny Karel Havlíček (ANO). Opřít se chce vláda také o zákon o podpoře bydlení. Ve sněmovně ale návrh, který cílí na ochranu milionu a půl lidí ohrožených bytovou nouzí, čeká na druhé čtení pět měsíců.