Pacienti si stěžovali na chování chirurga, v nemocnici v Ústí nad Orlicí končí

Polák si při vystoupení na Majálesu v Pardubicích přivodil zranění nohy. Ta mu natekla a rozhodl se nechat si ji raději ošetřit. S kapelou se tak zastavil v nemocnici v Ústí nad Orlicí, kde měl na pohotovosti službu právě Veselý.

„Pan doktor se choval prostě arogantně, ani mi nesdělil výsledky rentgenu. Neřekl mi, co by mi mohlo být, co je za problém. Vlastně mi řekl, co po něm vůbec chci,“ vzpomíná zpěvák.