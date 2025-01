Vláda chce do voleb stihnout řadu věcí, sněmovna je ale přehlcená

Do konce funkčního období zbývají současné vládě už jen měsíce. Během nich plánuje prosadit třeba reformu sociálních dávek nebo novelu zákoníku práce. Podle části opozice by ale kabinet krátce před koncem svého mandátu neměl měnit systémové věci.

Jedním z návrhů, který teprve vláda bude projednávat, je uzákonění jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů. Firmy by místo zhruba dvou desítek formulářů vyplňovaly pouze jeden. „Dotáhnout zákoník práce, připravit a dotáhnout převod dávek osob se zdravotním postižením, abychom je – tedy příspěvek na péči – výrazně zrychlili,“ dodává ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

„Zákon o veřejném zdravotním pojištění a elektronizaci zdravotnictví. Čeká nás zákon o zdravotních službách a specifických zdravotních službách. Tím se vlastně dokončí reforma zdravotní péče,“ vyjmenoval šéf resortu zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

„U mě v resortu je to každopádně krizová legislativa, která je předložená v systému a chceme ji dotáhnout. Za ostatní resorty určitě pokračování v tendru Dukovany, aby se vyvíjel dobře,“ nastínil své priority vicepremiér Vít Rakušan (STAN).

Opozice má výhrady

I když opozice vítá třeba investice do dopravy, k řadě vládních kroků má výhrady. Připomíná, že na prosazení úprav už má kabinet málo času. „Vláda sice technicky může schvalovat až do posledního dne svého fungování, ale systémové věci by opravdu pár týdnů nebo jednotek měsíců před koncem mandátu dělat neměla,“ míní první místopředseda ANO Karel Havlíček.

„Vláda se chlubila tím, že bude konsolidovat veřejné finance, že bude konsolidovat tempem jednoho procentního bodu HDP za rok, což se jí rozhodně nevede,“ je přesvědčený předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala.

Piráti po vládě chtějí, aby dotáhla pro ně klíčové body z programového prohlášení, na kterém se ještě podíleli. „Zákon o podpoře bydlení, který má ambici pomoct milionu a půl lidí a dostat třeba i nové byty na trh, a tím snížit i cenu,“ vypíchl bývalý vicepremiér Ivan Bartoš.