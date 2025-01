Náš deficit byl vždy menší než plánovaný, říká Stanjura. Schillerová vytýká schodku doping

Schillerová v pořadu upozornila, že již při schvalování rozpočtu kritizovala tři věci: nárůst provozních výdajů, meziroční pokles investicí a škrty v energetice. Zdůraznila windfall tax: „Ačkoliv z ní máte více peněz, je to na úkor budoucnosti ČEZu.“

Hrnčíř míní, že srovnání s covidovými roky, „kdy byla vypnutá ekonomika“, není úplně férové. „Ministr financí také trochu fixloval. Schovávat půjčky do mimorozpočtových fondů je špatně. Mělo by se vše počítat do celkového schodku,“ řekl. Hrnčíř také zmínil „vysávání peněz“ ze státních a polostátních podniků a vysokou kumulovanou zadluženost.

Schillerová upozorňuje na „doping“ rozpočtu, Hrnčíř na klesající průmysl

Tuto kritiku Stanjura odmítá. V pořadu upozornil, že reálná čísla rozpočtu vychází lépe, než byl původní plán hnutí ANO. „A to bylo v době, kdy se očekávaly tři standardní ekonomické roky bez vnějších vlivů. Tedy pokud bychom je započítali, ta čísla by byla dramaticky ještě horší,“ argumentuje.

Schillerová obvinila Stanjuru z utíkání od tématu a upozornila na podle ní reálný schodek k roku 2024. „Kdybyste si nepomáhal dopingem: neměl jste 37 miliard z výběru windfall tax místo plánovaných sedmnácti a nepomáhal jste si mimorozpočtovými půjčkami, deficit by byl o 62 miliard vyšší,“ spočítala Schillerová.