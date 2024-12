Prezident podpisem rozpočtu říká, že lhát se může, míní Kalousek

Prezident dle Kalouska nemá mluvit vládě do toho, jak má být vysoký deficit nebo jaké mají být rozpočtové priority. „Ale pokud připojí svůj podpis pod něco, o čem on sám objektivně ví, že není pravda, tak tím říká, že lhát se může,“ doplnil. Podle něj tak jde o nebezpečný precedens. „Bude-li tahle praxe pokračovat, nemá cenu schvalovat zákony o státním rozpočtu,“ míní.

Kalousek neočekával, že by prezident rozpočet na příští rok vetoval. Překvapený tak není. „Myslím si, že promarnil možnost říct, že jsou věci, které se nedělají. A že nepřipojí svůj podpis pod něco, co objektivně není pravda. Neboť lhát se nemá – to je škodlivé nejen v ekonomice,“ prohlásil. Podle něj státní rozpočet na příští rok obsahuje nepravdivé položky.

Prezidentův podpis nepřekvapil ani Pilného. „Je to promarněná příležitost – ne proto, že by se prezident měl zapojovat do nějakého procesu, kdy by prověřoval, zda jsou výdaje či příjmy nastaveny správně. Ale zásadní je, jakým způsobem se rozpočet konstruuje,“ podotkl někdejší ministr.

Pilný: Pavel měl vyslat signál, že to nebude tolerovat

„Byly do něj zahrnuty věci, které nebyly legislativně podloženy. Dokonce dvakrát, protože kromě příspěvku na obnovitelné zdroje je to také rozpočtové určení daní,“ míní Pilný. Podle něj se navíc rozpočet projednával „za oponou“. „Proces státního rozpočtu se začíná vymykat standardu, který tu byl kdysi nastaven,“ uvedl s tím, že je to podle něj velmi nebezpečné. „Někdo by měl poslat signál, že toto tolerovat nebude. Byl to jediný člověk, který mohl na takový postup poukázat. Udělat to měl.“

Prezident Pavel své rozhodnutí odůvodnil i tím, že od premiéra Petra Fialy a ministra financí Zbyňka Stanjury (oba ODS) dostal garanci, že i v případě naplnění pochybností o podhodnocených výdajích a nadsazených příjmech schodek nebude vyšší a že nedojde k porušení zákona o rozpočtové odpovědnosti.