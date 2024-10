Hampl označil rozpočet na rok 2025 za „volební“

Ačkoli ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) míní, že v návrhu žádná zásadní rizika nevidí a že proměnné jsou podle něj zanedbatelné, rada v rozpočtu označila za potenciálně rizikovou částku zhruba půl procenta příjmů. Hampl upozornil, že „bez sumy, kterou my jsme takto identifikovali, by vláda nebyla schopná pokračovat v úsilí o snižování deficitu.“

Rozpočet je podle Hampla napínaný „jako struna“ na straně příjmů i výdajů, ale podle něj to nutně neznamená, že by rozpočet hotovostně nemohl dopadnout. Je šance, že se schodek dostane pod tři procenta HDP. Připomněl však, že v konsolidačním balíčku vlády jsou uváděna jiná čísla.

V případě částí rozpočtu, které nemají oporu ve stávající legislativě, poukázal, že tato zásada není legislativně zakotvena, ale „je to dobrá zásada, kterou jsme v této zemi ctili a my ji připomínáme,“ uvedl. Sdělil také, že po debatách i s ministerstvem financí se nezdá, že by někdo zásadně rozporoval jádro sdělení NRR.

Klíčovým parametrem je nastavení výdajů, které určuje, co vláda smí a nesmí utratit. Ani pokud se příjmy zvýší, neznamená to, že by vláda mohla více utrácet.

„Sestavit rozpočet na rok 2026 bude ještě komplikovanější,“ řekl Hampl. „Protože s největší pravděpodobností budeme mít úplně jiný způsob, jak budeme nakládat s výnosem z emisních povolenek.“

Zisky z takzvaných žlutých povolenek by totiž měly být z drtivé většiny alokovány do fondu životního prostředí a vypadnou tak jako přímý státní příjem. „Dále asi nebude windfall daň,“ sdělil a doplnil, že je také nastavena automatická valorizace výdajů. Mělo by docházet ke zlepšování trajektorie strukturálního salda, které by mělo pokračovat o půl procentního bodu.