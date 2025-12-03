Ukrajina uskutečnila v Rusku další útok na ropovod Družba, píší média


před 31 mminutami|Zdroj: ČTK

Ukrajina v pondělí zasáhla v ruské Tambovské oblasti ropovod Družba, uvedl podle několika ukrajinských médií zdroj z ukrajinské vojenské tajné služby HUR. Podle agentury Reuters jde letos o pátý útok na toto potrubí, kterým teče ruská ropa na Slovensko a do Maďarska.

Podle deníku Ukrajinska pravda se útok na ropovod odehrál 1. prosince nedaleko obce Kazinskije Vyselki v Tambovské oblasti jižně od Moskvy. Podle zdroje z HUR byla k odpálení použita výbušnina s dálkovou aktivací a s přídavkem hořlavých směsí, což mělo zajistit intenzivnější explozi.

Ukrajinska pravda rovněž zveřejnila video, které má výbuch na ropovodu zobrazovat. Podle listu místní obyvatelé na sociálních sítích zveřejňovali vlastní snímky exploze a uváděli, že ji doprovázely jasné záblesky.

Ropu z Družby stále odebírá Slovensko a Maďarsko a jejich vlády dříve reagovaly negativně na přerušení dodávek způsobené ukrajinskými útoky. V tuto chvíli není zřejmé, zda a jak pondělní útok dodávky narušil. Kyjev také loni v létě zastavil tranzit ruské ropy přes své území.

Slovenský přepravce ropy Transpetrol uvedl, že neeviduje žádné výpadky dodávek ropovodem Družba. „Situace momentálně nemá žádný vliv na tranzit ropy na slovenském území a Transpetrol řídí přepravu ropy pro svého zákazníka v souladu s jeho požadavky,“ sdělil agentuře Reuters Transpetrol, který přepravuje ropu do jediné slovenské rafinerie Slovnaft.

Ukrajina, která se brání rozsáhlé ruské vojenské agresi už čtvrtým rokem, se snaží zničit infrastrukturu, kterou pokládá za klíčovou pro vojenské snahy Moskvy. Cílem jejích útoků se tak stávají ruské elektrárny, plynovody i ropovody.

