Meziroční inflace zvolnila na 2,1 procenta

Meziroční inflace je nejnižší od letošního dubna, v listopadu zpomalila na 2,1 procenta z říjnových 2,5 procenta. Vyplývá to z předběžného odhadu, který zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Meziměsíčně spotřebitelské ceny v listopadu klesly o 0,3 procenta. Konečnou hodnotu listopadové inflace zveřejní ČSÚ 10. prosince, v předchozích měsících její hodnotu pokaždé potvrdil.
Jedinou položkou, která ve srovnání s loňským listopadem zlevnila, byly stejně jako v předchozích měsících energie včetně pohonných hmot. Jejich ceny podle předběžného odhadu meziročně klesly o 3,8 procenta. Bez započítání energií by celková inflace v listopadu stoupla na 2,9 procenta.
Zpomalení meziročního růstu cen statistici předběžně evidují u potravin a zboží. Potraviny, alkohol a tabák v listopadu meziročně zdražily o 2,8 procenta, v říjnu to bylo o 3,9 procenta. Ceny za zboží se v úhrnu zvýšily o 0,6 procenta, tempo jejich růstu zpomalilo z říjnových 1,3 procenta. U služeb, včetně vodného, stouply spotřebitelské ceny meziročně o 4,6 procenta, stejně jako v předchozím měsíci.
Nižší meziroční inflaci zaznamenali statistici naposledy letos v dubnu, kdy činila 1,8 procenta. Letošního vrcholu dosáhla inflace v červnu, kdy spotřebitelské ceny meziročně stouply o 2,9 procenta, v červenci pak meziroční inflace zvolnila na 2,7 procenta, v srpnu na 2,5 procenta a v září na 2,3 procenta.
Ceny potravin a levnější energie
Za překvapivě nízkou listopadovou inflací jsou rozkolísané ceny potravin a zlevnění energií, naopak ceny služeb zůstávají vysoké, shodli se analytici. Česká národní banka podle nich zůstane opatrná a v prosinci sazby měnit nebude.
„Čísla o inflaci opět citelně překvapila. Na rozdíl od října šlo o překvapení směrem dolů. Zatímco konsensus počítal se stabilizací meziroční inflace na 2,5 procenta, předběžný odhad ukázal její výrazné zpomalení na 2,1 procenta. Jde o nejnižší hodnotu od dubna,“ řekl analytik UniCredit Bank Patrik Rožumberský.
Podle analytika Raiffeisenbank Martina Krona vývoj inflace způsobily rozkolísané ceny potravin, jejichž růst byl výrazně nižší oproti očekávání. Centrální bankéři se ovšem nemohou spoléhat na nestálé položky ve spotřebitelském koši, proto od nich předpokládá nadále obezřetný postup. Pokles souvisí především se zlevněním energií a jen mírným růstem cen zboží, doplnil analytik PwC Dominik Kohut. Naopak ceny služeb zůstávají vysoké, s meziročním růstem kolem 4,6 procenta, což podle něj potvrzuje přetrvávající tlak v jádrové složce inflace.
Průměrná míra inflace by v letošním roce měla nejspíše dosáhnout 2,5 procenta a se stejnou inflací počítá analytik Deloitte David Marek i v příštím roce. Mezi hlavní proinflační rizika patří podle něj rychlý růst cen nemovitostí, dynamika mzdové inflace a nejistota ohledně rozpočtové politiky. Z pohledu měnové politiky je situace poměrně přehledná a v dohledné době se nerýsuje pravděpodobnost pohybu úrokových sazeb, podotkl.
V prosinci se dají čekat různé slevové akce, prodlužování tzv. Black Friday a další dočasné taktiky prodejců, upozornil analytik Banky Creditas Petr Dufek. Inflace podle něj nejspíš zůstane u dvojky, nicméně podstatný z pohledu dalšího vývoje inflace nebude prosinec, ale až leden. „V každém případě by ani poté ČR neměla mít s inflací problém. Už třeba proto, že silná koruna zlevňuje dovážené zboží v obchodech a ještě více pak v zahraničních e-shopech,“ poznamenal.