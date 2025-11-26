Bankovní asociace zlepšila odhad letošního růstu HDP na 2,5 procenta

Česká bankovní asociace (ČBA) zlepšila odhad letošního růstu české ekonomiky na 2,5 procenta. V předchozí prognóze ze srpna předpokládala, že tuzemský hrubý domácí produkt (HDP) vzroste o 2,1 procenta. Za zlepšením podle asociace stojí lepší výkon českého exportu, vyšší růst mezd a větší vládní spotřeba. Průměrná inflace by podle prognózy ČBA měla letos být 2,5 procenta, proti předchozí predikci se odhad nezměnil.
Asociace zlepšila i výhled pro příští rok, když čeká růst HDP 2,2 procenta, zatímco v srpnu čekala dvě procenta. V roce 2027 by měl český ekonomický výkon dál zesílit na 2,6 procenta. Inflace podle prognózy příští rok zvolní na 2,2 procenta, v roce 2027 se opět mírně zvýší na 2,3 procenta. Základní úroková sazba České národní banky (ČNB) podle prognózy zůstane i příští dva roky na současné úrovni 3,5 procenta.