Výbor znovu jedná o rozpočtu. Schillerová ho chce vrátit k přepracování


Sněmovní rozpočtový výbor se v pondělí vrací k projednávání návrhu státního rozpočtu na příští rok. Minulou středu projednávání přerušil, protože podle hnutí ANO nepokrývá povinné a nutné výdaje za téměř 96 miliard korun. Místopředsedkyně hnutí Alena Schillerová avizovala, že bude navrhovat, aby výbor doporučil poslancům základní parametry státního rozpočtu na příští rok neschválit a vrátit ho vládě k přepracování s konkrétními instrukcemi.

V takovém případě by rozpočtové provizorium na určitou dobu bylo nevyhnutelné, řekla Schillerová v rozhovoru pro pondělní Mladou frontu DNES (MfD).

Místopředsedkyně poslaneckého klubu Alena Schillerová (ANO) před jednáním o rozpočtu
Místopředseda SPD Radim Fiala před ranním jednáním koaliční rady sdělil, že souhlasí s tím, aby se návrh rozpočtu vrátil vládě v demisi. Měsíc rozpočtového provizoria podle něho není problém. Ještě v neděli se místopředseda SPD klonil k tomu, že rozpočtový výbor by měl schválit základní parametry návrhu státního rozpočtu od končící vlády.

Místopředseda SPD Radim Fiala před jednáním o rozpočtu
Šéf Motoristů Petr Macinka nechtěl výsledek koaličního jednání předjímat. „Zásadní nedostatek rozpočtu je to, že je protizákonný, to by myslím měla sněmovna reflektovat a odcházející vládě tento signál jasně vyslat,“ nastínil. Krátké rozpočtové provizorium by podle Macinky žádný velký problém neznamenalo.

Předseda strany Petr Macinka (Motoristé) před jednáním o rozpočtu
Návrh rozpočtu se schodkem 286 miliard korun začal sněmovní rozpočtový výbor projednávat minulou středu, po čtyřech hodinách debatu přerušil do pondělních 09:00. Hodinu předtím se sešli lídři vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů.

„Nabízejí se dvě možnosti – buď schválíme nereálná čísla, nebo to vrátíme vládě k přepracování. Já za sebe mohu prozradit, že po pečlivé úvaze budu navrhovat druhou variantu. Aby rozpočtový výbor navrhnul sněmovně základní parametry rozpočtu neschválit a vrátil ho k přepracování s konkrétními instrukcemi,“ řekla Schillerová MfD. Konkrétní instrukce chce ale nejdříve představit kolegům na koaliční radě a rozpočtovém výboru. 

Stajnura návrh pokládá za realistický

Rozpočet, který předložila vláda Petra Fialy (ODS) v demisi, nelze zamítnout. Je možné buď schválit základní parametry, nebo ho kabinetu vrátit k přepracování. Ministr financí v demisi Zbyněk Stanjura (ODS) ho pokládá za realistický. Argumentuje i tím, že jeho příjmy ověřil výbor pro rozpočtové prognózy. Nastupující vládní koalice chce podle něj zvýšit deficit. Podle ANO však rozpočet nepokrývá povinné a další zákonem předepsané výdaje a také klíčové investiční výdaje v celkovém objemu 95,9 miliardy korun.

V prvním čtení poslanci schvalují příjmy, výdaje, schodek rozpočtu a způsob jeho vypořádání. Pak už můžou jen navrhovat přesuny peněz uvnitř rozpočtu. První čtení má přijít na řadu ve středu.

Představitelé nové koalice dříve tvrdili, že by zachovali základní parametry rozpočtu a upravili jeho vnitřní strukturu, aby se vyhnuli rozpočtovému provizoriu. To nastává, pokud sněmovna nestihne tento klíčový zákon schválit do konce roku. V takovém případě jsou měsíční výdaje státu omezeny na jednu dvanáctinu celkových výdajů předchozího roku.

Vedení hnutí ANO na brífinku po jednání rozpočtového výboru

