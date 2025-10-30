Ekonomický růst ve 3. čtvrtletí meziročně dosáhl 2,7 procenta HDP


před 16 mminutami|Zdroj: ČTK

Česká ekonomika v letošním třetím čtvrtletí meziročně vzrostla o 2,7 procenta. Mezičtvrtletně byl hrubý domácí produkt (HDP) vyšší o 0,7 procenta. Vyplývá to z ve čtvrtek zveřejněného předběžného odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ). Analytici většinou očekávali nižší růst HDP.

Podle ředitele odboru národních účtů ČSÚ Vladimíra Kermieta meziroční růst HDP podpořily zejména výdaje na konečnou spotřebu domácností a tvorba hrubého kapitálu. „K mezičtvrtletnímu růstu přispěla i zahraniční poptávka,“ konstatoval Kermiet.

Zájem o zelenou elektřinu i přes vyšší cenu roste
Ilustrační foto

K meziročnímu i mezikvartálnímu růstu hrubé přidané hodnoty (HPH), což je výsledek rozdílu mezi produkcí zboží a služeb a náklady na produkci, kladně přispělo zejména stavebnictví, obchod, doprava, ubytování a pohostinství. Podle statistiků se dařilo i ostatním službám.

Zaměstnanost ve sledovaném období podle ČSÚ mezičtvrtletně stagnovala, v porovnání s loňským třetím kvartálem se zvýšila o 0,9 procenta.

Ve druhém čtvrtletí česká ekonomika meziročně vzrostla o 2,6 procenta, mezičtvrtletně byla vyšší o půl procenta.

Inflace v září zpomalila
Ilustrační foto

Výběr redakce

Ekonomický růst ve 3. čtvrtletí meziročně dosáhl 2,7 procenta HDP

Ekonomický růst ve 3. čtvrtletí meziročně dosáhl 2,7 procenta HDP

před 16 mminutami
Trump označil setkání se Si Ťin-pchingem za „úžasné“. O Tchaj-wanu nemluvili

Trump označil setkání se Si Ťin-pchingem za „úžasné“. O Tchaj-wanu nemluvili

03:02Aktualizovánopřed 20 mminutami
Do Česka dorazí dalších 125 tisíc vakcín proti žloutence A

Do Česka dorazí dalších 125 tisíc vakcín proti žloutence A

10:43Aktualizovánopřed 38 mminutami
Policie dopadla další podezřelé z loupeže v Louvru

Policie dopadla další podezřelé z loupeže v Louvru

08:11Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Systém potřebný pro fungování eDokladů je opět dostupný

Systém potřebný pro fungování eDokladů je opět dostupný

před 3 hhodinami
Wilders ztratil, nizozemští proevropští liberálové D66 ve volbách posílili

Wilders ztratil, nizozemští proevropští liberálové D66 ve volbách posílili

před 3 hhodinami
Trump nařídil Pentagonu okamžitě obnovit testy amerických jaderných zbraní

Trump nařídil Pentagonu okamžitě obnovit testy amerických jaderných zbraní

03:00Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Léčebné konopí už předepsaly skoro tři stovky lékařů. Od ledna do září vystavili víc než 41 tisíc receptů

Léčebné konopí už předepsaly skoro tři stovky lékařů. Od ledna do září vystavili víc než 41 tisíc receptů

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Ekonomika

Ekonomický růst ve 3. čtvrtletí meziročně dosáhl 2,7 procenta HDP

Česká ekonomika v letošním třetím čtvrtletí meziročně vzrostla o 2,7 procenta. Mezičtvrtletně byl hrubý domácí produkt (HDP) vyšší o 0,7 procenta. Vyplývá to z ve čtvrtek zveřejněného předběžného odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ). Analytici většinou očekávali nižší růst HDP.
před 16 mminutami

Trump se na návštěvě Koreje přiblížil uzavření obchodní dohody

Americký prezident Donald Trump přiletěl do Jižní Koreje, kde poobědval se svým jihokorejským protějškem I Če-mjongem. Trump řekl, že USA se zemí uzavřely obchodní dohodu, nicméně podle jihokorejské prezidentské kanceláře musí dohodu schválit místní parlament. Šéf Bílého domu také dostal zlaté dary za snahy zprostředkovat mír na Korejském poloostrově, napsala agentura Reuters. Korea je poslední Trumpovou zastávkou na cestě po Asii.
před 20 hhodinami

Vznikající vládní koalice chce vydat dvě procenta HDP na obranu

Vznikající vládní koalice plánuje vydat na obranu dvě procenta HDP. Financovat ji ale chce primárně podle aktuálních potřeb. Výdaje na obranu se musí vynakládat smysluplně, v souladu s potřebami armády a s úkoly, které má Česko v rámci Severoatlantické aliance (NATO), řekla v úterý místopředsedkyně ANO Alena Schillerová. Zástupci hnutí chtějí navýšit počet vojáků a investovat do posílení protivzdušné obrany.
28. 10. 2025Aktualizováno28. 10. 2025

Druhá největší investice v historii země. Na Slovensku začala výstavba gigafactory

Na Slovensku začala výstavba první továrny na výrobu bateriových článků. Investici v hodnotě asi 1,2 miliardy eur (29,1 miliardy korun) do takzvané gigafactory u jihoslovenského města Šurany ohlásilo konsorcium čínské firmy Gotion High-tech a slovenského InoBatu předloni. Slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková (Hlas) na slavnostním zahájení výstavby závodu označila tuto druhou největší investici v historii země za strategickou.
28. 10. 2025

Plánovaný schodek chceme udržet, říká Havlíček

Schodek rozpočtu 286 miliard korun chceme udržet, uvedl v Interview ČT24 moderovaném Terezou Kručinskou místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček s tím, že se budoucí koalice nechce pouštět do rozpočtového provizoria. S Motoristy i SPD je prý shoda na konsolidaci veřejných financí. Dle Havlíčka je šance, že vláda vznikne v prosinci, ideálně v první polovině tohoto měsíce. Zmínil také, že věří, že předseda hnutí Andrej Babiš do té doby vyřeší svůj střet zájmů.
27. 10. 2025

Zájem o zelenou elektřinu i přes vyšší cenu roste

Zájem o takzvanou zelenou elektřinu je na vzestupu. Proud vyráběný z obnovitelných zdrojů energie nabízejí dodavatelé ve speciálních tarifech. Zákazníci si za ně ale připlatí. „Část našich zákazníků opravdu chce, aby jejich emisní stopa spojená se spotřebou elektrické energie byla co nejnižší. Je to do deseti procent, ale ten podíl stále narůstá,“ řekl generální ředitel Pražské energetiky Pavel Elis. Řada domácností i firem hledá i jiné možnosti, jak zelenou elektřinu získat – třeba instalací vlastních solárních panelů. Zájem narůstá hlavně mezi firmami.
27. 10. 2025

Půjčka od Evropské investiční banky pomůže s modernizací železnice

Stát podepsal kontrakt s Evropskou investiční bankou – v rámci půjčky získá desítky miliard korun na rozvoj české železnice. Úvěr má pomoct financovat například lepší zabezpečení tratí nebo jejich celkovou modernizaci. Pět miliard má jít také na stavbu Pražského okruhu, v budoucnu to může být až dvojnásobek. Za jaký úrok si tuzemsko peníze půjčuje, jasné není. Doba splatnosti je osmnáct let.
27. 10. 2025

Velké obchody zůstanou ve svátek 28. října zavřené

Velké obchody musí zůstat ve státní svátek v úterý 28. října ze zákona zavřené. Při nedodržení hrozí pokuty. Slaví se Den vzniku samostatného československého státu.
27. 10. 2025
Načítání...