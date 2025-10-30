Ekonomický růst ve 3. čtvrtletí meziročně dosáhl 2,7 procenta HDP

Česká ekonomika v letošním třetím čtvrtletí meziročně vzrostla o 2,7 procenta. Mezičtvrtletně byl hrubý domácí produkt (HDP) vyšší o 0,7 procenta. Vyplývá to z ve čtvrtek zveřejněného předběžného odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ). Analytici většinou očekávali nižší růst HDP.
Podle ředitele odboru národních účtů ČSÚ Vladimíra Kermieta meziroční růst HDP podpořily zejména výdaje na konečnou spotřebu domácností a tvorba hrubého kapitálu. „K mezičtvrtletnímu růstu přispěla i zahraniční poptávka,“ konstatoval Kermiet.
K meziročnímu i mezikvartálnímu růstu hrubé přidané hodnoty (HPH), což je výsledek rozdílu mezi produkcí zboží a služeb a náklady na produkci, kladně přispělo zejména stavebnictví, obchod, doprava, ubytování a pohostinství. Podle statistiků se dařilo i ostatním službám.
Zaměstnanost ve sledovaném období podle ČSÚ mezičtvrtletně stagnovala, v porovnání s loňským třetím kvartálem se zvýšila o 0,9 procenta.
Ve druhém čtvrtletí česká ekonomika meziročně vzrostla o 2,6 procenta, mezičtvrtletně byla vyšší o půl procenta.