Plánovaný schodek chceme udržet, říká Havlíček

Schodek rozpočtu 286 miliard korun chceme udržet, uvedl v Interview ČT24 moderovaném Terezou Kručinskou místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček s tím, že se budoucí koalice nechce pouštět do rozpočtového provizoria. S Motoristy i SPD je prý shoda na konsolidaci veřejných financí. Dle Havlíčka je šance, že vláda vznikne v prosinci, ideálně v první polovině tohoto měsíce. Zmínil také, že věří, že předseda hnutí Andrej Babiš do té doby vyřeší svůj střet zájmů.

„Kdyby někdo těsně po volbách řekl, že za tři týdny bude hotova koalice, vládní půdorys a rozdělena ministerstva, odpovědnost v rámci sněmovny, že bude hotovo programové prohlášení z 99 procent a že bude pověřen pan Babiš panem prezidentem (Petrem Pavlem), tak by tomu nikdo nevěřil,“ řekl Havlíček.

Podotkl, že další kroky závisí také na prezidentu Pavlovi. „Je šance, že vláda vznikne v prosinci. My bychom byli rádi, aby to bylo v první polovině. Mimo jiné proto, aby už další summit v Bruselu absolvoval pan Babiš,“ dodal místopředseda ANO.

Havlíček informoval, že v programových prioritách nedošlo k žádným zásadním ústupkům. „Program vznikal na principu středopravicové koalice a konzervativním půdorysu. My jsme se tam ideologicky nestřetávali, ale pochopitelně byly některé věci, kde jsme museli hledat kompromisy. Faktem je to, že ANO získalo ve volbách mandát poměrně velký, což naši koaliční partneři respektovali a akceptovali při finalizaci programu,“ prohlásil, ale s dovětkem, že ANO svého postavení nezneužívalo.

„Okolo poloviny listopadu bychom chtěli mít jasno, co se týká personální stránky,“ doplnil k otázce obsazování ministerských křesel Havlíček.

Hospodářská strategie a schodek rozpočtu

Moderátorka pořadu připomněla, že místopředseda ANO Radek Vondráček zmínil, že nejtěžší byla jednání o hospodářských a ekonomických tématech.

Podle Havlíčka však přišla shoda v hospodářských tématech poměrně rychle. „Vycházelo se z naší hospodářské strategie, která je tržně orientovaná, kdy tvrdíme, že motorem růstu musí být privátní sektor,“ uvedl nově zvolený poslanec. „Na tom jsme se shodli, ať už ve smyslu investiční podpory, trhu práce, cen energií a vůbec energetické politiky,“ dodal.

Co se týče rozpočtu, dle Havlíčka má ANO, SPD i Motoristé zájem na tom, aby se veřejné finance konsolidovaly. „Nechceme se pouštět do rozpočtového provizoria a cítíme, že je šance to zvládnout ještě v tomto roce,“ uvedl.

„Řekli jsme, že schodek (286 miliard korun, navržený kabinetem premiéra Petra Fialy z ODS, pozn. red.) chceme udržet. Bereme jednu dopravní stavbu za druhou a snažíme se to ‚prioritizovat‘, tedy co musíme postavit a není možné zabrzdit. Řešíme také to, že chybí dvacet miliard korun ve zdravotních pojišťovnách. (...) Snažíme se to poskládat dohromady tak, abychom schodek nezvyšovali,“ informoval Havlíček.

Střet zájmů

Pořad se dotkl také tématu střetu zájmů. Hrad v pondělní tiskové zprávě uvedl, že Babiš ujistil prezidenta, že otázku řešení střetu zájmů představí veřejně před svým případným jmenováním předsedou vlády. Podle Havlíčka dělá předseda hnutí vše pro to, aby to „zdokladoval tak, že to bude v souladu s českým i evropským právem“.

„Jestliže někdo jde do politiky, tak nesmí být zvýhodněn, s tím já souhlasím, ale pozor, nesmí být ani znevýhodněn jenom proto, že před tím byl v nějaké profesi, a je jedno, jestli to byl ředitel školy anebo podnikatel,“ uvedl k Babišově střetu zájmů.

„Přeci podnikatel není nic trestného, nic špatného,“ doplnil zástupce ANO s tím, že se mu nelíbí, když se podmínky „mění za pochodu“. „Neustále se to utahuje a mně se nelíbí, když je to děláno jako lex, v tomto případě tedy lex Babiš,“ řekl.

