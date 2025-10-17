Předseda ANO Andrej Babiš je znovu jediným vlastníkem Agrofertu, vyplývá z notářského zápisu pořízeného ve středu a zveřejněného ve Sbírce listin, na který upozornil Ekonomický deník. Druhý ze svěřenských fondů, do kterých Babiš vložil Agrofert v roce 2017, mu vydal zhruba deset procent akcií firmy, uvedl mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský. První svěřenský fond se rozpustil koncem loňska, na Babiše tak tehdy přešlo asi devadesát procent akcií.
Babiš v únoru 2017 vložil akcie Agrofertu do svěřenských fondů AB private trust I a AB private trust II kvůli novele zákona o střetu zájmů. V obou fondech si ale udržel vliv, proto je v Evidenci skutečných majitelů zapsaný jako přímý skutečný majitel holdingu, který podniká zejména v zemědělství, potravinářství a výrobě hnojiv.
„Dne 15. října 2025 došlo k ukončení správy svěřenského fondu AB private trust II a k vydání spravovaného majetku, tedy zhruba deseti procent akcií společnosti Agrofert, panu Andreji Babišovi. Na fungování koncernu Agrofert se nic nemění a je nadále řízen společností Agrofert jako řídící osobou,“ ujasnil pro Ekonomický deník Heřmanský.
Po sněmovních volbách na začátku října Babiš vyjednává o koaličním kabinetu ANO, SPD a Motoristů. Prezidentovi Petru Pavlovi proto slíbil, že pokud bude mít možnost sestavovat vládu, přijde s řešením možného střetu zájmů. Chce dostát českým i evropským zákonům, uvedl Babiš už dřív.