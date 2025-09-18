Částka, kterou bude ministerstvo zemědělství vymáhat po firmách z holdingu Agrofert, bude přesahovat sedm miliard korun, sdělil ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Jedná se o dotace poskytnuté v letech 2017 až 2021 navzdory střetu zájmů majitele firmy, šéfa hnutí ANO a tehdejšího premiéra Andreje Babiše. Agrofert tvrdí, že k navrácení není důvod, věc vnímá jako kampaň před říjnovými volbami do sněmovny.
Po firmách z Agrofertu bude ministerstvo vymáhat víc než sedm miliard korun
„Netušíme, jak dlouho budou soudy rozhodovat, čili bude to opravdu běh na dlouhou trať,“ prohlásil ministr. Podle něj by bylo ideální, kdyby firmy uznaly právní stav a dotace vrátily, pak by byl proces rychlý. Podniky se ale mohou odvolat, což by řešilo ministerstvo zemědělství, a následně dát věc k soudu.
Ředitel Agrofertu Josef Mráz už dříve avizoval, že holding se bude bránit právní cestou. Ministr zopakoval, že navrácení dotací nesouvisí s volbami, s výzvou čekal, až bude mít rozhodnutí soudu.
Přesnou částku Výborný dosud nezná, úředníci ministerstva pracují na vyčíslení. Stanovení jasné sumy komplikuje i to, že nejde jen o zemědělské farmy, ale i potravinářské podniky. Původně odhadoval částku 5,1 miliardy, v sumě ale nebyly započítány dotace spravované přímo ministerstvem.
V původním odhadu částky Výborný nepracoval s dotacemi vyplácenými přímo resortem, které firmy z holdingu pobíraly. Jednalo se mimo jiné o kompenzace za extrémní sucho. „Samozřejmě, že se (kompenzace) poskytovaly i akciovým společnostem, kde koncovým vlastníkem v té době byl člen vlády. No a i na ně a na tyto dotace to dopadá. A to bylo jenom v letech 2017 až 2018, my musíme tohle všechno posčítat,“ uvedl ministr.
Úředníci musí dále zjistit, kolik dotací a v jaké výši obdržely potravinářské podniky v letech, kdy byl koncový vlastník holdingu Andrej Babiš podle Výborného ve střetu zájmů. Agrofert by měl podle resortu vracet nejen národní dotace, ale i takzvané nárokové dotace na plochu z evropských fondů, které se vrací zpět do unijního rozpočtu.
Správní řízení k navrácení dotací
Jakmile bude mít ministerstvo vše spočítané, začne Státní zemědělský intervenční fond zahajovat správní řízení o navrácení dotací vůči jednotlivým podnikům, kterých je až 90 bez započítání potravinářských firem. Fond by měl řízení zahajovat v příštích týdnech až měsících, řekl Výborný.
Ministr své rozhodnutí o navrácení opírá o rozhodnutí soudů, nově o další rozsudek Nejvyššího správního soudu. „Máme tady další rozsudek, respektive odmítnutí kasační stížnosti, kde v odůvodnění se opět Nejvyšší správní soud zabývá touto problematikou a opět je to vodítko k odůvodnění správných řízení,“ sdělil Výborný.
Ministerstvo si podle Výborného aktuálně nechává zpracovat další analýzu, která má vyhodnotit, zda se zákon o střetu zájmů týká i veřejných zakázek.
Babiš vlastnil holding do února 2017, pak jej kvůli novele zákona o střetu zájmů vložil do svěřenských fondů. Podle českého rejstříku je ovšem Babiš evidován jako skutečný majitel Agrofertu. Z celkových tržeb Agrofertu tvoří dotace zhruba jedno procento. Zisk holdingu loni meziročně vzrostl o pět miliard korun na 7,1 miliardy korun.