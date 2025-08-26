Resort bude po Agrofertu vymáhat dotace ve výši 5,1 miliardy, řekl Výborný

Ministerstvo zemědělství bude po Agrofertu vymáhat dotace ve výši 5,1 miliardy korun. Serveru Seznam Zprávy to řekl šéf resortu Marek Výborný (KDU-ČSL). Jde o dotace poskytnuté v letech 2017 až 2021, kdy byl podle ministerstva koncový vlastník holdingu Agrofert Andrej Babiš (ANO) ve střetu zájmů. Největší část tvoří podle Výborného evropské nárokové dotace, jde ale i o národní podpory.
„Gros jsou nárokové dotace na plochu – jde o zhruba o 4,24 miliardy korun. Pak jsou to dotace národní jako podpora dobrých životních podmínek zvířat nebo nákazový fond. Tam to za ty čtyři roky činí zhruba 860 milionů korun. Sečteno, podtrženo, je to 5,1 miliardy korun,“ uvedl ministr pro Seznam Zprávy. Částky podle něj vycházejí z propočtů resortních expertů.
Ředitel Agrofertu Josef Mráz už dříve řekl, že pro vrácení nevidí důvod.
Mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský zopakoval, že celou věc vnímá jako předvolební kampaň. „Nikdo nás nekontaktoval,“ napsal. Mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý upřesnil, že vrácení dotací se týká všech jednotlivých podniků pod holdingem, tedy zhruba devadesáti firem, výzvu proto neobdrží Agrofert, ale jednotlivé firmy.
„Postup je takový, že se připraví kroky, a následně Státní zemědělský intervenční fond bude vydávat rozhodnutí o vratce,“ řekl Bílý. Mráz už dříve avizoval, že se Agrofert bude bránit právní cestou.
Firmy se mohou odvolat
Podle Výborného firmy za zmíněné roky 2017 až 2021 podaly téměř tři tisíce žádostí. I s ohledem na to je pravděpodobné, že většina vymáhacího procesu spadne až na bedra nové vlády po říjnových volbách, uvedly Seznam Zprávy. „Budeme postupovat jak nejrychleji to bude možné, ale neohneme ani o milimetr zákony,“ řekl ministr serveru.
Ministerstvo bude podle Bílého při vrácení postupovat precizně a dle standardního postupu. Pokud firmy nebudou s vrácením souhlasit, mohou se odvolat, přičemž odvolacím orgánem v druhé instanci je ministerstvo zemědělství.
Piráti v úterý na svém webu zveřejnili výzvu vládě a požadují, aby premiér Petr Fiala (ODS), vicepremiér a předseda STAN Vít Rakušan, Výborný a další ministři okamžitě podnikli kroky k vymáhání deseti miliard dotací a zakázek z doby Babišova střetu zájmů.
Soudní verdikty
Babiš vlastnil holding do února 2017, pak jej kvůli novele zákona o střetu zájmů vložil do svěřenských fondů. Společnosti z koncernu Agrofert si letos u Nejvyššího správního soudu připsaly sérii neúspěchů ve sporech kvůli odepřeným dotacím.
Státní zemědělský intervenční fond dotace neposkytl kvůli obavě, že Evropská komise je následně neproplatí. Stejně zdrženlivě postupovalo ministerstvo průmyslu a obchodu. Soud postup opakovaně označil za oprávněný. Nejméně čtyři návazné stížnosti letos odmítl také Ústavní soud. Agrofert je přesvědčený, že na dotace měl nárok, rozhodnutí soudu ale respektuje.
Z celkových tržeb Agrofertu podle Mráze tvoří dotace zhruba jedno procento, u nárokových dotací jde o půl procenta. Zisk holdingu Agrofert loni meziročně vzrostl o pět miliard korun na 7,1 miliardy korun.