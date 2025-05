Soudy potvrzují, že Babiš byl jako premiér ve střetu zájmů, popsali Reportéři ČT

Jsou to už čtyři roky, co Evropská komise zveřejnila audit, podle kterého byl Andrej Babiš (ANO) jako předseda vlády ve střetu zájmů, a firmy z holdingu Agrofert tak neměly dostávat některé dotace. On i jeho tehdejší ministři říkali, že ve střetu zájmů není a o něčem takovém může rozhodnout jen český soud. A právě to se v posledních týdnech a měsících děje. České soudy potvrdily, že ve střetu zájmů byl, a to už třikrát. Naposledy minulý týden.