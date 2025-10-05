Vlastnictví holdingu Agrofertu je zhruba podle tří pětin Čechů pro předsedu hnutí ANO Andreje Babiše překážkou pro případný výkon funkce premiéra. Vyplývá to z průzkumu agentur Kantar CZ a Data Collect pro Českou televizi (ČT). ANO zvítězilo v pátečních a sobotních sněmovních volbách a hodlá sestavit jednobarevnou vládu. Podle představitelů hnutí je Babiš jediným kandidátem ANO na premiéra.
Vlastnictví Agrofertu je dle veřejnosti pro Babiše překážkou k premiérství
Babiš vlastnil Agrofert do února 2017. Pak jej kvůli novele zákona o střetu zájmů vložil do svěřenských fondů, ale podle Evidence skutečných majitelů zůstává Babiš skutečným majitelem Agrofertu.
Podle většiny Čechů je to pro Babiše překážkou pro výkon funkce premiéra. Myslí si to 59 procent dotázaných v průzkumu pro ČT. Naopak podle 39 procent lidí by to překážkou nebylo. Průzkum prováděly agentury Kantar CZ a Data Collect od 1. do 3. října. Zúčastnilo se ho 1515 lidí.
„Pana prezidenta jsem ujistil, že dostojím jak českým, tak evropským zákonům a v případě, že nám lidé dají důvěru a budeme skládat vládu, tak údajný střet zájmů určitě problémem nebude,“ uvedl na konci září Babiš po jednání s Petrem Pavlem.
Možnosti řešení střetu zájmů, které Babiš navrhl, jsou podle Pavla skutečně cestou k tomu, aby dostál znění zákona. Babiš při nedělním jednání s hlavou státu na Pražském hradě potvrdil, že pokud by byl pověřen sestavením vlády, vyřeší záležitost v souladu s legislativou.
Babiš už dříve uvedl, že Pavlovi slíbil, že pokud bude mít možnost sestavovat vládu, ukáže mu řešení střetu zájmů. Jak by Babiš naložil s holdingem a jak by dostál nárokům zákona o střetu zájmů, ale dosud šéf ANO neupřesnil.