Babiš s předjednanou podobou programu vlády v zásadě souhlasí, řekl Havlíček


před 40 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
10 minut
Místopředseda ANO Karel Havlíček o povolebních vyjednáváních
Zdroj: ČT24

Předseda hnutí ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš s předjednanou podobou programu možné vlády ANO, SPD a Motoristů sobě v zásadě souhlasí. Uvedl to místopředseda ANO Karel Havlíček po jednání s Babišem. Podle Havlíčka spolu projednali hlavní kapitoly programu a kompromisy, kterých vyjednavači dosáhli s ostatními stranami budoucí koalice. Zopakoval, že vládní program z drtivé většiny kopíruje volební program ANO.

Babiš byl část tohoto týdne na dovolené, ale podle Havlíčka byl o výsledcích vyjednávání o programu průběžně informován. Nedělní jednání Havlíčka s Babišem trvalo asi dvě hodiny. „Řešili jsme některé konkrétní body z jednotlivých kapitol,“ uvedl. Nechtěl ale upřesnit, o kterých kapitolách jednali.

„V některých věcech jsme logicky museli dělat kompromisy. Tak jsme si vysvětlili, kde to bylo. Ale jinak si myslím, že by tam neměl být žádný problém,“ dodal Havlíček.

„V zásadě jsme hotovi,“ sdělil Havlíček k jednání o programu nové vlády
Karel Havlíček (ANO)

Z jednání během tohoto týdne má místopředseda ANO dobrý pocit. „Nedošlo tam k nějakým zásadním ideologickým střetům,“ doplnil. Už v sobotu Havlíček řekl, že do chystaného vládního programu se podařilo „z drtivé většiny“ včlenit volební program ANO. Cílem byl podle něj program, který bude reflektovat „středopravé ukotvení vlády se sociální kontrolkou, kterou bude zajišťovat hnutí ANO“ a bude postavený konzervativně.

Havlíček hovořil i o inkluzi. Tak, jak byla nastavena v minulých letech, je podle něj neudržitelná a projde kompletní revizí. „Nastaví se v jiných parametrech, aby to odpovídalo představám koaličních stran,“ doplnil.

ANO a SPD tvrdí, že do programu vlády s Motoristy prosadily většinu svých slibů
Tomio Okamura (SPD), Karel Havlíček, Alena Schillerová a Andrej Babiš (všichni ANO)

Pondělní schůzka s prezidentem

Babiš v pondělí seznámí prezidenta Petra Pavla s dosavadními výsledky vyjednávání o vládě ANO s SPD a Motoristy. Podle prezidentské kanceláře by politici měli diskutovat i o dalších chystaných krocích.

Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová řekla v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News, že Babiš bude prezidenta také informovat o základních tezích programu budoucí vlády. Havlíček uvedl, že neví, jaká bude přesně pondělní náplň Babišovy schůzky s Pavlem, zda budou jednat i o programu či personálním obsazení vlády.

Ve středu pak koaliční rada ANO, SPD a Motoristů zřejmě projedná obsazení funkcí ve sněmovně, sdělila Schillerová na CNN Prima News. V čele dolní komory by podle dosavadních informací měl stanout předseda SPD Tomio Okamura. V neděli v pořadu Partie Terezie Tománkové nominaci pouze připustil, personální otázky ale komentovat nechtěl.

Okamura v čele sněmovny je reputační riziko, varuje Šebelová. Dodržujeme dohody, tvrdí Šťastný
Hosté Otázek Václava Moravce 26. října 2025

Výběr redakce

Babiš s předjednanou podobou programu vlády v zásadě souhlasí, řekl Havlíček

Babiš s předjednanou podobou programu vlády v zásadě souhlasí, řekl Havlíček

před 40 mminutami
U dětí v Gaze pozoruji větší agresivitu, říká psycholožka z Lékařů bez hranic

U dětí v Gaze pozoruji větší agresivitu, říká psycholožka z Lékařů bez hranic

před 1 hhodinou
Na vymanění Evropy z čínské závislosti není pozdě, shodli se ekonomové

Na vymanění Evropy z čínské závislosti není pozdě, shodli se ekonomové

před 3 hhodinami
Okamura v čele sněmovny je reputační riziko, varuje Šebelová. Dodržujeme dohody, tvrdí Šťastný

Okamura v čele sněmovny je reputační riziko, varuje Šebelová. Dodržujeme dohody, tvrdí Šťastný

před 5 hhodinami
Macinka chce zrušit CHKO Soutok

Macinka chce zrušit CHKO Soutok

před 6 hhodinami
Francouzská policie zatkla podezřelé z podílu na loupeži šperků z Louvru

Francouzská policie zatkla podezřelé z podílu na loupeži šperků z Louvru

10:56Aktualizovánopřed 8 hhodinami
Kraje trápí nedostatek zdravotnických záchranářů

Kraje trápí nedostatek zdravotnických záchranářů

před 9 hhodinami
Po ruském útoku na Kyjev jsou tři mrtví

Po ruském útoku na Kyjev jsou tři mrtví

03:56Aktualizovánopřed 9 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Vláda by dle Doležala měla vzniknout co nejdřív. Pospíšil postrádá rozpočtovou odpovědnost

Zvoleného poslance Tomáše Doležala (SPD) nepřekvapilo, s jakou rychlostí se možná vláda dala dohromady. Poukázal na „poměrně jednoznačný“ výsledek voleb. Pokud má nový kabinet začít fungovat, bylo by dle něj dobré a nutné, aby vznikl co nejdříve, řekl v Duelu ČT24 moderovaném Martinem Řezníčkem. Vznikající koalice by měla být středopravá se „sociálním citem na půdorysu konzervativního smýšlení“, jak uvedl na ČT24 místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. Zvolený poslanec Jiří Pospíšil (TOP 09) prý nevidí, v čem tato vláda může být rozpočtově odpovědná. Odkázal přitom na údajný záměr kabinetu zrušit důchodovou reformu, která je dle něj nutná pro dlouhodobou konsolidaci veřejných rozpočtů. Počká si však na to, až opozice dostane program.
před 27 mminutami

Babiš s předjednanou podobou programu vlády v zásadě souhlasí, řekl Havlíček

Předseda hnutí ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš s předjednanou podobou programu možné vlády ANO, SPD a Motoristů sobě v zásadě souhlasí. Uvedl to místopředseda ANO Karel Havlíček po jednání s Babišem. Podle Havlíčka spolu projednali hlavní kapitoly programu a kompromisy, kterých vyjednavači dosáhli s ostatními stranami budoucí koalice. Zopakoval, že vládní program z drtivé většiny kopíruje volební program ANO.
před 40 mminutami

Hasiči kvůli větru vyjížděli k desítkám případů

Téměř celé Čechy v neděli zasáhl silný vítr. Ve středních Čechách hasiči zasahovali více než stokrát, řekla mluvčí Tereza Sýkora Fliegerová. Desítky zásahů hlásí i z Vysočiny. Na Šumavě pak v pondělí napadne ve vyšších polohách až dvacet centimetrů sněhu. Vyplývá to z výstrahy, kterou zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Lidé by si měli podle meteorologů dát kvůli větru i sněhu pozor na případné komplikace v dopravě.
11:40Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Hasiči zlikvidovali požár skladu v Bohušovicích nad Ohří

Hasiči po osmnácti hodinách uhasili požár skladovací haly s pyrotechnikou v Bohušovicích nad Ohří na Litoměřicku. Likvidaci požáru vyhlásil velitel zásahu krátce před 14. hodinou, místo bude předáno majiteli objektu. Příčinou požáru byla podle hasičů zřejmě závada na elektrospotřebiči, úmyslnému založení ohně nic nenasvědčuje. Odhad škod zvýšili na čtyřicet milionů korun. Při požáru se nikdo nezranil, jednoho z hasičů ale museli ošetřit v nemocnici kvůli vyčerpání.
14:48Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Na vymanění Evropy z čínské závislosti není pozdě, shodli se ekonomové

Čína hrozí omezením vývozu vzácných zemin, nezbytných pro výrobu čipů, baterií a elektromobilů. Pokud opatření vejde 8. listopadu v platnost, dotkne se i evropského průmyslu. „Evropa se stává obětí ekonomické války mezi USA a Čínou,“ uvedl ekonom Radek Špicar v Otázkách Václava Moravce. Vyjednávání amerického prezidenta Donalda Trumpa v Pekingu může podle ekonoma Petra Knapa sice „krátkodobě dopadnout dobře“, dlouhodobě je však Evropa ve slabší pozici. Oba hosté se shodli, že existují řešení a jedním z nich mohou být nové příležitosti v Africe.
před 3 hhodinami

Okamura v čele sněmovny je reputační riziko, varuje Šebelová. Dodržujeme dohody, tvrdí Šťastný

Vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů by měla podle dosavadních spekulací nominovat na předsedu sněmovny šéfa SPD Tomia Okamuru. „Vidíme v tom velké reputační riziko,“ uvedla k tomu předsedkyně poslaneckého klubu STAN Michaela Šebelová. Předseda poslaneckého klubu Motoristů Boris Šťastný tvrdí, že strana dodržuje dohody. Pokud bude Okamura navržen na předsedu sněmovny, pak jej prý sto procent Motoristů podpoří. O povolebních vyjednáváních debatovali v Otázkách Václava Moravce ještě s Taťánou Malou (ANO) a Markem Bendou (ODS).
před 5 hhodinami

ANO a SPD tvrdí, že do programu vlády s Motoristy prosadily většinu svých slibů

Hnutí ANO a SPD podle místopředsedkyně ANO Aleny Schillerové a předsedy SPD Tomia Okamury prosadily do programu chystané vlády s Motoristy drtivou většinu předvolebních slibů. Uvedli to v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News. Spokojenost s jednáními o programu již dříve vyjádřili i Motoristé. Předseda ANO a předpokládaný budoucí premiér Andrej Babiš bude v pondělí prezidenta Petra Pavla informovat o základních tezích programu.
12:31Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Macinka chce zrušit CHKO Soutok

Předseda strany Motoristé sobě Petr Macinka, který je možným adeptem na funkci ministra životního prostředí, je přesvědčený o tom, že rozhodnutí o vyhlášení chráněné krajinné oblasti (CHKO) Soutok je nutné přehodnotit a zrušit. Napsal to v odpovědi na otevřený dopis jihomoravského hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL), který rozhodnutí o vyhlášení CHKO Soutok obhajuje. S argumenty Macinky nesouhlasí ani současný ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).
před 6 hhodinami
Načítání...