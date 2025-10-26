Babiš s předjednanou podobou programu vlády v zásadě souhlasí, řekl Havlíček

Předseda hnutí ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš s předjednanou podobou programu možné vlády ANO, SPD a Motoristů sobě v zásadě souhlasí. Uvedl to místopředseda ANO Karel Havlíček po jednání s Babišem. Podle Havlíčka spolu projednali hlavní kapitoly programu a kompromisy, kterých vyjednavači dosáhli s ostatními stranami budoucí koalice. Zopakoval, že vládní program z drtivé většiny kopíruje volební program ANO.
Babiš byl část tohoto týdne na dovolené, ale podle Havlíčka byl o výsledcích vyjednávání o programu průběžně informován. Nedělní jednání Havlíčka s Babišem trvalo asi dvě hodiny. „Řešili jsme některé konkrétní body z jednotlivých kapitol,“ uvedl. Nechtěl ale upřesnit, o kterých kapitolách jednali.
„V některých věcech jsme logicky museli dělat kompromisy. Tak jsme si vysvětlili, kde to bylo. Ale jinak si myslím, že by tam neměl být žádný problém,“ dodal Havlíček.
Z jednání během tohoto týdne má místopředseda ANO dobrý pocit. „Nedošlo tam k nějakým zásadním ideologickým střetům,“ doplnil. Už v sobotu Havlíček řekl, že do chystaného vládního programu se podařilo „z drtivé většiny“ včlenit volební program ANO. Cílem byl podle něj program, který bude reflektovat „středopravé ukotvení vlády se sociální kontrolkou, kterou bude zajišťovat hnutí ANO“ a bude postavený konzervativně.
Havlíček hovořil i o inkluzi. Tak, jak byla nastavena v minulých letech, je podle něj neudržitelná a projde kompletní revizí. „Nastaví se v jiných parametrech, aby to odpovídalo představám koaličních stran,“ doplnil.
Pondělní schůzka s prezidentem
Babiš v pondělí seznámí prezidenta Petra Pavla s dosavadními výsledky vyjednávání o vládě ANO s SPD a Motoristy. Podle prezidentské kanceláře by politici měli diskutovat i o dalších chystaných krocích.
Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová řekla v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News, že Babiš bude prezidenta také informovat o základních tezích programu budoucí vlády. Havlíček uvedl, že neví, jaká bude přesně pondělní náplň Babišovy schůzky s Pavlem, zda budou jednat i o programu či personálním obsazení vlády.
Ve středu pak koaliční rada ANO, SPD a Motoristů zřejmě projedná obsazení funkcí ve sněmovně, sdělila Schillerová na CNN Prima News. V čele dolní komory by podle dosavadních informací měl stanout předseda SPD Tomio Okamura. V neděli v pořadu Partie Terezie Tománkové nominaci pouze připustil, personální otázky ale komentovat nechtěl.