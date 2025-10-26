ANO a SPD tvrdí, že do programu vlády s Motoristy prosadily většinu svých slibů

Hnutí ANO a SPD podle místopředsedkyně ANO Aleny Schillerové a předsedy SPD Tomia Okamury prosadily do programu chystané vlády s Motoristy drtivou většinu předvolebních slibů. Uvedli to v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News. Spokojenost s jednáními o programu již dříve vyjádřili i Motoristé. Předseda ANO a předpokládaný budoucí premiér Andrej Babiš bude v pondělí prezidenta Petra Pavla informovat o základních tezích programu.
„Jsme na všech základních věcech shodnuti,“ uvedla Schillerová. Podle ní ucelenou verzi programu proberou ještě vedení stran.
Debata o programových prioritách v tomto týdnu nebyla podle diktátu ANO, řekla Schillerová. „Vedli jsme korektní jednání, určitě jsme tam udělali nějaké kompromisy, které vyhovovaly těm menším stranám,“ dodala.
Kompromisy se dle Okamury „našly rychle“
Spokojen byl i Okamura. „Prosadili jsme drtivou většinu programu. Shoda byla až z 95 procent, kompromisy se našly rychle,“ uvedl předseda SPD. Program bude podle něj zveřejněn až jako celek, upřesňovat jeho jednotlivé body nechtěl.
Předseda SPD pouze zopakoval, že budoucí kabinet odmítne zavedení emisních povolenek pro domácnosti, které plánuje zavést Evropská unie, odmítne podle něj také migrační pakt nebo nahrazení české koruny evropskou měnou. ANO a SPD chtějí také navrhnout zavedení maximální výše odvodů pro živnostníky, slibují snížení cen energií pro domácnosti o tisíc korun měsíčně.
„My rozhodně nebudeme podporovat návrhy Fialovy vládní koalice,“ uvedl Okamura ke krokům končícího kabinetu Petra Fialy (ODS). Reagoval tak i na dotaz, zda SPD podpoří jeho vydání k trestnímu stíhání pro podněcování k nenávisti v souvislosti s případem loňských předvolebních plakátů hnutí.
ANO, SPD a Motoristé se již dříve dohodli na rozdělení resortů ve vládě, která by měla mít šestnáct členů. V kabinetu má mít devět křesel hnutí ANO, tři SPD a čtyři Motoristé. ANO bude mít kromě premiéra vedení ministerstev financí, průmyslu, zdravotnictví, práce, školství, vnitra, spravedlnosti a ministerstva pro místní rozvoj, které má být podle Babišova vyjádření pro Novinky.cz zatím zachováno.
Odborníci za SPD budou v čele obrany, zemědělství a dopravy. Okamura v neděli řekl, že nominanty představil šéfovi hnutí ANO už v týdnu po sněmovních volbách. Nechtěl potvrdit, zda jsou mezi nimi bývalý šéf Státního zemědělského intervenčního fondu Martin Šebestyán nebo předseda Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek, o nichž se spekulovalo v médiích.
Motoristé mají získat ministerstva zahraničí, kultury, životního prostředí a budou mít nového ministra sportu, prevence a zdraví.