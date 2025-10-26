ANO a SPD tvrdí, že do programu vlády s Motoristy prosadily většinu svých slibů


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Hnutí ANO a SPD podle místopředsedkyně ANO Aleny Schillerové a předsedy SPD Tomia Okamury prosadily do programu chystané vlády s Motoristy drtivou většinu předvolebních slibů. Uvedli to v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News. Spokojenost s jednáními o programu již dříve vyjádřili i Motoristé. Předseda ANO a předpokládaný budoucí premiér Andrej Babiš bude v pondělí prezidenta Petra Pavla informovat o základních tezích programu.

„Jsme na všech základních věcech shodnuti,“ uvedla Schillerová. Podle ní ucelenou verzi programu proberou ještě vedení stran.

Debata o programových prioritách v tomto týdnu nebyla podle diktátu ANO, řekla Schillerová. „Vedli jsme korektní jednání, určitě jsme tam udělali nějaké kompromisy, které vyhovovaly těm menším stranám,“ dodala.

„V zásadě jsme hotovi,“ sdělil Havlíček k jednání o programu nové vlády
Karel Havlíček (ANO)

Kompromisy se dle Okamury „našly rychle“

Spokojen byl i Okamura. „Prosadili jsme drtivou většinu programu. Shoda byla až z 95 procent, kompromisy se našly rychle,“ uvedl předseda SPD. Program bude podle něj zveřejněn až jako celek, upřesňovat jeho jednotlivé body nechtěl.

Předseda SPD pouze zopakoval, že budoucí kabinet odmítne zavedení emisních povolenek pro domácnosti, které plánuje zavést Evropská unie, odmítne podle něj také migrační pakt nebo nahrazení české koruny evropskou měnou. ANO a SPD chtějí také navrhnout zavedení maximální výše odvodů pro živnostníky, slibují snížení cen energií pro domácnosti o tisíc korun měsíčně.

„My rozhodně nebudeme podporovat návrhy Fialovy vládní koalice,“ uvedl Okamura ke krokům končícího kabinetu Petra Fialy (ODS). Reagoval tak i na dotaz, zda SPD podpoří jeho vydání k trestnímu stíhání pro podněcování k nenávisti v souvislosti s případem loňských předvolebních plakátů hnutí.

Program ANO, SPD a Motoristů bude počítat s referendem, předpokládá Okamura
Předseda hnutí SPD Tomio Okamura

ANO, SPD a Motoristé se již dříve dohodli na rozdělení resortů ve vládě, která by měla mít šestnáct členů. V kabinetu má mít devět křesel hnutí ANO, tři SPD a čtyři Motoristé. ANO bude mít kromě premiéra vedení ministerstev financí, průmyslu, zdravotnictví, práce, školství, vnitra, spravedlnosti a ministerstva pro místní rozvoj, které má být podle Babišova vyjádření pro Novinky.cz zatím zachováno.

Odborníci za SPD budou v čele obrany, zemědělství a dopravy. Okamura v neděli řekl, že nominanty představil šéfovi hnutí ANO už v týdnu po sněmovních volbách. Nechtěl potvrdit, zda jsou mezi nimi bývalý šéf Státního zemědělského intervenčního fondu Martin Šebestyán nebo předseda Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek, o nichž se spekulovalo v médiích.

Motoristé mají získat ministerstva zahraničí, kultury, životního prostředí a budou mít nového ministra sportu, prevence a zdraví.

Policie řeší údajné výroky Turka jako možné trestné činy
Čestný prezident Motoristů Filip Turek

Macinka chce zrušit CHKO Soutok

Macinka chce zrušit CHKO Soutok

před 33 mminutami
Francouzská policie zatkla podezřelé z podílu na loupeži šperků z Louvru

Francouzská policie zatkla podezřelé z podílu na loupeži šperků z Louvru

10:56Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Kraje trápí nedostatek zdravotnických záchranářů

Kraje trápí nedostatek zdravotnických záchranářů

před 3 hhodinami
Po ruském útoku na Kyjev jsou tři mrtví

Po ruském útoku na Kyjev jsou tři mrtví

03:56Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Premiéři Thajska a Kambodže podepsali dohodu o příměří, byl u toho Trump

Premiéři Thajska a Kambodže podepsali dohodu o příměří, byl u toho Trump

02:56Aktualizovánopřed 6 hhodinami
Požár haly v Bohušovicích nad Ohří je pod kontrolou

Požár haly v Bohušovicích nad Ohří je pod kontrolou

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
Českým vývojem dronů se zabývala Zóna ČT24

Českým vývojem dronů se zabývala Zóna ČT24

před 16 hhodinami
Trump: Dokud nebude na stole mírová dohoda, s Putinem se nesetkám

Trump: Dokud nebude na stole mírová dohoda, s Putinem se nesetkám

před 17 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Macinka chce zrušit CHKO Soutok

Předseda strany Motoristé sobě Petr Macinka, který je možným adeptem na funkci ministra životního prostředí, je přesvědčený o tom, že rozhodnutí o vyhlášení chráněné krajinné oblasti (CHKO) Soutok je nutné přehodnotit a zrušit. Napsal to v odpovědi na otevřený dopis jihomoravského hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL), který rozhodnutí o vyhlášení CHKO Soutok obhajuje. S argumenty Macinky nesouhlasí ani současný ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).
před 33 mminutami

Meteorologové rozšířili výstrahu před silným větrem

Téměř celé Čechy v neděli zasáhne silný vítr s nárazy o rychlosti až sedmdesát kilometrů za hodinu. Na Šumavě pak v pondělí napadne ve vyšších polohách až dvacet centimetrů sněhu. Vyplývá to z výstrahy, kterou zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Lidé by si měli podle meteorologů dát kvůli větru i sněhu pozor na případné komplikace v dopravě.
před 2 hhodinami

Nehoda pěti aut na pár hodin zablokovala D1

Dálnici D1 na 18. kilometru nedaleko Všechrom u Prahy v neděli dopoledne uzavřela nehoda pěti aut. Vyžádala si tři zraněné. Jeden nezletilý cestující se zranil vážně, zbylí dva mají středně těžká zranění. Dálnice byla ve směru na Prahu téměř dvě hodiny zcela neprůjezdná, poté se podařilo obnovit provoz dvěma jízdními pruhy a hodinu po poledni byla dálnice plně průjezdná, vyplynulo z informací policie a záchranné služby.
11:12Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Kraje trápí nedostatek zdravotnických záchranářů

Kraje se potýkají s nedostatkem zdravotnických záchranářů – chybí především lékaři a operátoři. Mohou za to vyšší požadavky na kvalifikaci, ale také odchody do penze. Většina doktorů u záchranky je totiž v důchodovém věku. A absolventi dávají po povinné praxi obvykle přednost práci v nemocnicích. Výjezdů přitom neustále přibývá, část neakutních případů se dá řešit například radou po telefonu. Problémem jsou ale takzvané zlomyslné telefonáty, kdy dotyčný pomoc ve skutečnosti nepotřebuje.
před 3 hhodinami

Brigádníků asi nebudou doručovací firmy potřebovat před Vánoci tolik

Logistické firmy před vánoční sezonou nebudou potřebovat tolik brigádníků jako v minulých letech. Důvodem je stále větší objem doručování do výdejních nebo sdílených boxů. ČT to potvrdily některé oslovené společnosti. Nárůst počtu zásilek očekávají dopravci už koncem listopadu se slevovou akcí Black Friday. Nabírat budou zejména pracovníky ve skladech a kurýry.
před 4 hhodinami

Paliativní péče u praktika. Lékaři se učí, jak pomoci pacientům důstojně dožít

Čtyřicet praktických lékařů pro dospělé a deset pediatrů prochází školením ministerstva zdravotnictví zaměřeným na péči o těžce nemocné pacienty v závěru života. Učí se rozpoznat okamžik, kdy léčba už nemůže nemoc vyléčit, a je čas zaměřit se na úlevu od bolesti, zpomalení průběhu nemoci a podporu psychické pohody pacienta i jeho blízkých.
před 6 hhodinami

Požár haly v Bohušovicích nad Ohří je pod kontrolou

Rozsáhlý požár skladovací haly se zábavní pyrotechnikou v Bohušovicích nad Ohří na Litoměřicku mají hasiči pod kontrolou. Škodu, kterou napáchal, hasiči předběžně odhadli na 30 milionů korun. Příčiny požáru zatím hasiči neznají, zásah se obešel bez zranění. Lokalizaci požáru vyhlásil velitel zásahu ve 22:00, uvedl mluvčí Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Lukáš Faják.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
