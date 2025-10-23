ANO, SPD a Motoristé budou jednat o justici či životním prostředí

Programová jednání zástupců pravděpodobné budoucí vládní koalice ANO, SPD a Motoristů budou ve čtvrtek pokračovat debatami v oblastech justice, životního prostřední a místního rozvoje. O programových otázkách spolu strany vyjednávají od pondělí, pokračovat chtějí po celý týden včetně víkendu. Výsledky by měl v pondělí předseda vítězného hnutí ANO Andrej Babiš představit prezidentu Petru Pavlovi.
V oblasti justice se strany podle svých programů shodují na potřebě omezit trestání za názory. Prosazují také zpřísnění trestů za násilí na dětech a za týrání zvířat. Soustředit se chtějí rovněž na podmínky ve vězeňství.
Co se týče životního prostředí, ANO, SPD a Motoristé se shodují v kritice současné podoby Zelené dohody pro Evropu (Green Deal) a také jednoznačně odmítají systém emisních povolenek, zejména jeho rozšíření na dopravu a domácnosti. Rozchází se naopak například v podpoře obnovitelných zdrojů energie.
V otázce bydlení je pro strany prioritou zrychlení povolovacích procesů, a tedy výstavby. Hnutí ANO a SPD by se také vrátila k původní verzi stavebního zákona, který zavádí Nejvyšší stavební úřad, Motoristé by chtěli stavební zákon modernizovat a upravit některé technické normy. Rozpor mezi stranami je v přístupu k ministerstvu pro místní rozvoj. Zatímco ANO by ho zrušilo, což by si za určitých podmínek byli schopní představit i Motoristé, hnutí SPD by úřad raději ponechalo a reformovalo.
Předchozí jednání
V pondělí se zástupci tří stran věnovali financím, průmyslu a obraně a podle jejich zástupců žádné zásadní překážky nenašli. Po úterním jednání představitelé ANO ohlásili shodu ve zdravotnictví a sociálních věcech, v zemědělství podle nich nebyl žádný zásadní rozpor.
Ve středu debatovali o školství, dopravě a vnitru, následně mimo jiné oznámili, že se shodli na zásadní revizi inkluze ve školství a přechodu na nový systém. Shodu mají i na růstu platů příslušníků bezpečnostních sborů.
Podle dosavadní dohody má mít v budoucím kabinetu ANO devět křesel včetně premiéra, SPD tři křesla a Motoristé čtyři. Personální nominace chce Babiš oznámit po dohodě na programu, asi v polovině listopadu.