Úprava ETS 2 je dle Hladíka velkým úspěchem. Za tři roky ceny vystřelí, míní Knotek

Politici se přou o výsledek jednání unijních ministrů životního prostředí. Evropská komise slíbila upravit systém emisních povolenek ETS 2. Podle šéfa českého resortu životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) se jedná o velký úspěch, díky kterému povolenky nedopadnou na spotřebitele nepředvídatelným způsobem. Europoslanec Ondřej Knotek (ANO) s tím nesouhlasí. Jediná jistota je, že nevíme, kolik přesně budou stát, uvedl Knotek v Událostech, komentářích moderovaných Danielem Takáčem.
Systém ETS 2 se má od přespříštího roku týkat emisí ze silniční dopravy a vytápění. Odhady, na kolik se nový poplatek promítne do rozpočtu domácností a firem, se liší. Záleží na tom, kolik bude stát povolenka sama i paliva. Představitelé hnutí ANO už dříve avizovali, že pokud sestaví vládu, systém emisních povolenek ETS 2 odmítnou jako celek.
Podle Hladíka se však jedná o stávající platnou legislativu, která se musí dodržovat. Za úspěch však považuje její zmírnění, přičemž poukazuje na pět mechanismů, které mají zajistit, aby ceny emisních povolenek nepřekročily stanovený strop. „Na základě toho nedopadne na české domácnosti, spotřebitele nebo třeba drobný průmysl emisní povolenka nepredikovatelným způsobem,“ říká ministr.
„Zaprvé tam bude celkem čtyřnásobné množství emisní povolenky, zadruhé, když se nevyčerpá, tedy se nekoupí v daném roce, přenáší se na roky následující. Také ve chvíli, kdy překročí hranici 45 euro (asi 1100 korun), tak jsou tam dodávány na trh další emisní povolenky,“ popsal Hladík podstatu zmiňovaných mechanismů.
Podle Knotka se neví, kolik budou povolenky stát
Co se konkrétních nákladů spojených s emisními povolenkami ETS 2 týká, Hladík poukázal na analýzy společností PwC, Bloomberg a Fakta o klimatu, podle kterých budou činit 200 až 400 korun na domácnost na měsíc. Konkrétní náklady podle Hladíka záleží na typu domácnosti. Pro toho, kdo topí elektřinou nebo dřevem, bude dopad minimální, říká. Občany, kteří topí uhlím, vyzval, aby využili kotlíkových dotací a přešli na jiný typ paliva.
Podle Knotka budou náklady pro domácnosti spojené s emisními povolenkami vyšší. „My jsme to počítali, už když se to projednávalo v roce 2023, a pokud by skutečně fungovala ta opatření, o kterých pan Hladík mluví jako o tom úspěchu – o tom mám velké pochybnosti –, tak pro průměrnou domácnost, která bydlí na venkově, má dvě auta, dojíždí do práce a topí plynem, jsme se dostali k částce zhruba kolem dvanácti tisíc ročně. To ale skutečně pouze při té situaci, kdyby cena byla zastropovaná,“ sdělil europoslanec.
Od roku 2027 má fungovat systém ETS 2 týkající se zpoplatnění emisí z vytápění budov a silniční dopravy. Povolenky v systému ETS 2 nemají nakupovat jednotliví producenti skleníkových plynů (typicky koncoví spotřebitelé jako domácnosti nebo motoristé), ale dodavatelé energií a paliv, kteří je promítnou do cen. Jestliže dosavadní ETS nyní pokrývá necelých čtyřicet procent všech emisí skleníkových plynů v EU, nový ETS 2 se má týkat dalších zhruba 47 procent, a zpoplatnění tak má podléhat 87 procent emisí v Unii. Zbývající procenta vznikají zejména v zemědělství a při zpracování odpadů.
Zdroj: ČTK
Podle něj se nicméně neví, kolik emisní povolenky ve skutečnosti budou stát. „To, co představila Evropská komise, je pouze, řekněme, soubor dopisů a tiskových konferencí, neexistuje dnes ještě žádný legislativní návrh. Ano, nějakým způsobem popsaly ty mechanismy, jak by mohly fungovat. Z toho, co nyní víme s jistotu, je, že to není zastropování, pouze vylepšení nějakého toho současného nástroje, který by mohl být použit,“ uvedl Knotek.
Mechanismy jsou na tři roky, co bude potom, ptá se Knotek
Za zásadní problém mechanismů zmiňovaných ministrem Hladíkem považuje, že důležitý nástroj, který má zajistit, že ceny povolenek nepřekročí strop, lze využít jen maximálně dvakrát do roka. Hladík nicméně podotýká, že povolenky budou v praxi platit dodavatelé energií, nikoli domácnosti, zpětně a že se budou chovat tržně – povolenky koupí ve chvíli, kdy bude jejich cena nízko.
„Oni budou dodávat celý rok nějaké pohonné hmoty a až v polovině dalšího roku zaplatí emisní povolenky. A oni si je mohou kdykoli koupit. My tady máme přece jasně deklarováno, že tady bude cenový strop, který naběhne ve chvíli, kdy bude emisní povolenka 45 euro. Tak by přece ten kupující byl hloupý, aby nepočkal, až zase emisní povolenka klesne pod úroveň 45 euro, a v ten okamžik je koupí,“ vysvětlil Hladík.
Podle Knotka je nicméně problémem také skutečnost, že mechanismy budou platit pouze po dobu tří let. „Co bude poté?“ ptá se. „Poté se to napálí a pak už to nebude těch 45 eur, respektive padesát nebo šedesát v dnešních cenách, ale může to jít do těch stovek eur, před kterými bylo varováno z mnoha renomovaných zdrojů. A pak domácnost bude doplácet šedesát tisíc, osmdesát tisíc korun ročně,“ míní europoslanec.
Příliš vysoký klimatický cíl by byl pro Česko špatně, souhlasí Hladík
Představitelé hnutí ANO již dříve avizovali, že pokud sestaví vládu, systém emisních povolenek ETS 2 odmítnou jako celek. „Budeme vždycky hledat takové řešení, aby to co nejméně odnesli lidi. To znamená, že pokud by i hypoteticky nějakým způsobem fungovalo to opatření, které tady vyjednal pan Hladík, za tři roky přestane platit a pak se to napálí. My se na to musíme dívat tak, že pokud do toho systému teď nastoupíme, tak za tři roky bude velice komplikované vystupovat,“ podotkl Knotek.
Hladík varuje před tím, co zaznívá od Karla Havlíčka (ANO) nebo předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, že Česko bude radši platit pokuty než zavádět ETS 2. Šlo by podle něj o „maďarskou cestu“ a může se podle jeho názoru stát, že do Česka přestanou téct evropské dotace.
Podle Hladíka se emisní povolování, ať už v systému ETS, nebo ETS 2, pro roky 2031 až 2040 začne vyjednávat v příštím roce. „Předpokládám, že Evropský parlament to bude schvalovat v roce 2027,“ řekl ministr a dodal, že Česko využilo možnosti takzvané konzultace. „Jednoznačně jsme řekli, že chceme zastropovat emisní povolenky EU ETS 1, nechceme emisní povolenky na spalování odpadu ZEVO (zařízení pro energetické využití odpadů, pozn. red.) a že je také pro nás zásadní, aby emisní povolenky nebyly zdrojem evropského rozpočtu,“ sdělil Hladík.
„O cenu emisní povolenky ETS 2 po roce 2030 se hraje už teď,“ oponoval Knotek. Klíčové v tomto ohledu podle něj je, jaký bude nový klimatický cíl pro rok 2040. „Ten se vyjednává teď, o to tady teď jde,“ říká europoslanec.
Hladík souhlasil, že příliš ambiciózní klimatický cíl by byl pro Česko špatně. Vyzval, aby frakce Patrioti pro Evropu začala s jinými frakcemi jednat o snížení evropského cíle. Pro návrh na jeho kompletní odmítnutí dle Hladíka nenašli podporu. „Není to pravda,“ oponoval Knotek. „Je po tom poptávka, ale většina tam není, kvůli Evropské straně lidové,“ tvrdí.