Změny v systému povolenek jsou dle Babiše nesmyslné. Dost bylo populismu, vzkázal Hladík

Změny v systému unijních emisních povolenek ETS 2, které před nadcházejícím summitem lídrů navrhla Evropská komise, jsou nesmyslné a alibistické, myslí si šéf hnutí ANO Andrej Babiš, jenž vyzval dosluhujícího premiéra Petra Fialu (ODS), aby v Bruselu odmítl „zelené šílenosti“, které podle něj EK navrhuje. Naopak podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) je reakce Komise absolutním vítězstvím.

Hladík v úterý oznámil, že Evropská komise vyslyšela český požadavek na úpravu systému povolenek a představila konkrétní návrh změny legislativy. Jejich cílem je zejména stabilizovat cenu emisních povolenek. Hladík řekl, že emisní povolenky neohrozí domácnosti ani drobné živnostníky, výrobce či podnikatele.

Babiš ale tvrdí, že Fialova vláda jen dál škodí zemi a lže občanům. „Žádný strop to není, občané budou platit, pokud se to na té radě nezastaví... Je to totální alibismus,“ prohlásil o novém návrhu Babiš, jehož hnutí jedná o příštím kabinetu s hnutím SPD a Motoristy.

Zopakoval, že jeho nová vláda systém povolenek odmítne, a když to Unie navzdory tomu prosadí, Česko jej nezavede. „A radši se budeme soudit,“ dodal.

Hladík: Populistické řeči vyvádí Česko mimo EU

Komise požadavky států plně reflektovala, uvedl Hladík. Základní opatření podle něj spočívá v tom, že povolenek bude osmdesát milionů místo dvaceti milionů. „Budou se pouštět na trh ve chvíli, kdy cena přesáhne 45 eur,“ vysvětlil.

Další opatření zafixuje ceny povolenek po pětiletém období. „Další opatření se týká stability a předvídatelnosti trhu. To znamená, že burza se otevře už příští rok, protože zatím se ve veřejném prostoru objevují bankovní deriváty. Tomu chce Komise také zabránit, aby bylo jasné, že ta cena není nějakých 80 eur, jak se objevuje ve veřejném prostoru,“ doplnil Hladík.

Plán je podle něj posílením mechanismů, které zajistí, že cena se udrží kolem 45 eur. „Nikdy to nemohl být pevný strop, protože to by byla daň a na daň je v Evropské unii potřeba jednomyslnost. Té bychom nedosáhli,“ upozornil Hladík.

V reakci na Babišovu kritiku poukázal na to, že šéf ANO je aktuálně na dovolené. „Myslím, že by bylo fajn, kdyby od moře zase přijel do Česka a začal trošku pracovat. Je po volbách. Myslím si, že toho populismu v Česku bylo dost,“ reagoval ministr.

Babišovy populistické řeči podle Hladíka jen vyvádějí Českou republiku mimo Evropskou unii, což s sebou může přinést negativní ekonomické dopady pro každého.

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) ke změnám v systému emisních povolenek ETS 2
Zdroj: ČT24

„Nesmíme zůstat stát v půli cesty,“ řekl Fiala

Premiér Petr Fiala (ODS) v úterý na síti X napsal, že EK navrhla soubor konkrétních opatření, která mají omezit negativní dopady zavedení systému emisních povolenek ETS 2 na občany i firmy. „Návrhy se ubírají směrem, který jsme prosazovali, a je důležité je co nejdříve schválit,“ uvedl.

Česko podle něj odmítá, aby lidem skokově zdražilo bydlení či pohonné hmoty, a nový návrh EK má na tuto snahu reagovat. „Zároveň však nesmíme zůstat stát v půli cesty a musíme pokračovat v hledání podpory pro celkové odložení náběhu tohoto typu povolenek,“ dodal.

Současně vyzval budoucí vládu, aby v této iniciativě pokračovala. „V Unii totiž nestačí jen nadávat a kritizovat. Jen tvrdým vyjednáváním, trpělivým vysvětlováním našich pozic a budováním koalic lze prosadit konkrétní kroky, které skutečně pomohou našim občanům,“ míní Fiala.

Nový systém ETS 2 má obchodování s povolenkami rozšířit například na silniční dopravu nebo vytápění budov. Podle dosavadních plánů má platit od roku 2027. Česko patří do skupiny téměř dvou desítek zemí, které žádaly změny systému a záruky, že obchodování s emisními povolenkami bude předvídatelné, povolenky prudce nezdraží a nebudou mít negativní dopad na občany.

Evropská komise podle Hladíka na ministerském jednání popsala pět mechanismů, kterými se zajistí dlouhodobé udržení ceny emisní povolenky na hodnotě 45 eur za tunu oxidu uhličitého (CO₂). Mechanismy se přitom spustí, jakmile cena povolenky tuto hodnotu přesáhne. „Cena povolenky tak bude předvídatelná a stabilní,“ řekl Hladík novinářům v Lucemburku.

Nyní by o věci mělo začít vyjednávání mezi Evropskou komisí, členskými státy sdruženými v Radě EU a Evropským parlamentem.

