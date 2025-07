Zmírnit, odložit, nebo zrušit? Politici řeší nové emisní povolenky

Předpokládaný dopad emisních povolenek pro domácnosti, tedy systému ETS 2 plánovaného od roku 2027, je zdražení litru benzinu a nafty o tři koruny a zvýšení ceny megawatthodiny plynu o dvě stě korun. To platí při ceně povolenky 45 eur za tunu oxidu uhličitého, s čímž počítá analýza resortu životního prostředí, kterou má ČT k dispozici. Poplatky ale mohou být i vyšší. Vláda chce spolu s dalšími státy systém změnit, než začne platit.

Povolenky, tedy nové ekologické poplatky, hodlá EU nově vybírat i z vytápění plynem a uhlím. Plyn by podražil o dvě stě korun za megawatthodinu a uhlí o tři sta korun za metrák.

Cena nafty a benzinu je letos v létě díky levnější ropě v průměru o čtyři koruny na litr nižší než před rokem. Za rok a půl ale můžou pohonné hmoty znovu podražit. Tentokrát kvůli novým emisním povolenkám pro silniční dopravu. Při předpokládaných 45 eurech za tunu oxidu uhličitého by lidé podle státní analýzy platili za litr paliva o tři koruny více.

Politický pohled

Vláda připouští, že se Česko povolenkám nevyhne, teď usiluje o to, aby zdražení nebylo ještě vyšší. „Aby se lidem zbytečně nezdražovaly důležité položky v jejich rozpočtech, jako je bydlení nebo pohonné hmoty. Právě proto chceme také upravit nebo garantovat to, že ceny v případě emisních povolenek druhého typu neporostou nekontrolovaně,“ řekl premiér Petr Fiala (ODS).

Toho by chtěla vláda docílit prosazením nařízení, že při růstu ceny povolenky nad 45 eur uvolní Evropská unie na trh nové, čímž by jejich celková cena zase klesla. „Těch cest je samozřejmě celá řada, cenové regulace nebo cenové nástroje. Z mého pohledu je to samozřejmě otázka nějakého jednání o možném odložení a podobně,“ poznamenal ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

„Česká republika spoluiniciovala současnou většinu, která se snaží dosáhnout úprav mechanismu, aby byl dopad na domácnosti co nejmenší,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) je důležité, aby byly podmínky změněny tak, aby nedopadly na nízkopříjmové domácnosti.

Zrušit nebo minimálně odložit povolenky požadují opoziční hnutí ANO a SPD. „Je potřeba získat maximální podporu v rámci zemí Evropské unie a usilovat o odložení, ale hned ruku v ruce o zrušení této směrnice,“ řekla místopředsedkyně hnutí ANO Alena Schillerová.

Cena povolenek může být dvojnásobná, míní Středula

Povolenky a jejich dopad na růst cen byly v týdnu hlavním bodem jednání tripartity. Téma budilo emoce i před zasedáním. „Aukce v Německu povolenku dostala na 81 euro. To znamená takřka dvojnásobek (odhadu ministerstva), takže dopady mohou být už v tuto chvíli odhadované na dvojnásobek,“ míní předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Předseda Odborového svazu KOVO Roman Ďurčo se obává, že dopady povolenek mohou „spoustu lidí dostat do existenčních problémů“.

Na jednání tripartity zástupci odborů a zaměstnavatelů vládu vyzvali, ať v Unii prosadí výrazné přehodnocení systému, nejlépe odklad či zrušení. V opačném případě podle nich hrozí také snížení konkurenceschopnosti českých a evropských firem. „Byly by zatíženy dalšími daněmi, kterými nejsou zatížené výrobky, které přicházejí do Evropy,“ upozornil prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.

Česko zatím do svého právního řádu nové emisní povolenky nepřevzalo. Podle unijního práva je ale zavést musí. Problém budou řešit Poslanecká sněmovna a vláda, které vzejdou z říjnových voleb.